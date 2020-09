Cristiano Ronaldo no se entrena con la selección lusa por una infección

Cristiano no se entrena con sus compañeros de selección / foto cortesía

Cristiano Ronaldo, concentrado estos días en Lisboa con la selección de Portugal para los partidos que disputará de la Liga de las Naciones, no se entrenó hoy con el grupo debido a una infección en un dedo.



Según el boletín de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), la infección está localizada en un dedo del pie derecho, por lo que le han administrado un tratamiento con antibiótico.



De momento, la FPF no ha informado de los días que necesitará para recuperarse y si el jugador del Juventus estará en condiciones para disputar el encuentro frente Croacia, que se disputará el sábado en el Estadio do Dragão de Oporto.



Según la selección de "las quinas", el capitán de Portugal será evaluado diariamente para comprobar su evolución.



Por otro lado, el centrocampista luso del Lille Renato Sanches abandonará hoy la concentración de Portugal tras ser revisado por el departamento médico de la selección.



El Lille ya informó de que el jugador sufría una serie de problemas musculares corroborados ahora por el departamento médico de Portugal.



Además del partido contra Croacia, Portugal se enfrentará el próximo martes a Suecia en el estadio "Friends Arena" de Estocolmo, un encuentro también de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. / EFE