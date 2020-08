Frenkie de Jong se libra cuarentena en Países Bajos

Fútbol Internacional

El Gobierno neerlandés anunció este viernes que los jugadores de la selección de fútbol, convocados para un partido contra Polonia la próxima semana, no tendrán que hacer cuarentena aunque vengan de regiones consideradas de riesgo por su alta tasa de contagios de coronavirus, como es el caso de Frenkie de Jong.



“Creo que está justificado hacer una excepción ahora con la federación de fútbol para que se puedan disputar los partidos internacionales”, dijo la ministra de Deportes, Tamara van Ark, al periódico “Algemeen Dagblad”.



Países Bajos urge a los viajeros que vengan de España o de algunas zonas de Francia a hacer una cuarentena de diez días, por lo que jugadores como el barcelonista Frenkie de Jong o Kevin Strootman, del Olympique de Marsella, no podrían participar en los próximos encuentros de la “orange” en Amsterdam.



“La federación me ha asegurado que los futbolistas permanecerán en una burbuja deportiva. Por ejemplo, serán transportados por separado para evitar el contacto con otros pasajeros”, dijo la ministra.



Van Ark explicó que el Gobierno introducirá próximamente una regulación para que los deportistas de élite estén exentos de hacer cuarentena a su llegada a Países Bajos.



La selección neerlandesa juega el 4 y el 7 de septiembre contra Polonia e Italia respectivamente, en dos encuentros correspondientes a la Liga de las Naciones que se disputarán en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam./ EFE