Empate justo con suspense y eliminación de ambos equipos

Fútbol Internacional

Viernes 24| 7:06 am





El Dynamo de Houston y el Galaxy de Los Ángeles empataron 1-1 este jueves en su último partido del Grupo F del Torneo Regreso de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos y ambos quedaron eliminados al no poder pasar a los octavos de final.



El gran beneficiado del resultado fue el New York City, que se convirtió en el cuarto mejor tercero y seguirá en la competición, mientras que el Dynamo, que hasta el tiempo de descuento ganaba por 1-0 regresará a Houston, al igual que lo hará el Galaxy, la gran decepción del torneo, al conseguir solo un punto.



Cuando todo parecía que el Dynamo iba a conseguir la victoria después de haber tenido la ventaja de 1-0 desde el minuto 17, con un gran gol marcado por el delantero colombiano Carlos Darwin Quintero, de tiro libre directo, el árbitro del encuentro, el hispano Víctor Rivas, a los 90 minutos, señaló un penalti al defensa hondureño Maynor Figueroa, y el argentino Cristian Pavón (m.91) consiguió el definitivo empate 1-1.



La decisión de Rivas generó de inmediato la polémica, aunque el resultado final hizo justicia a lo que ambos equipos mostraron en el terreno de juego.



Quintero marcó un gran gol, pero el Dynamo nunca estuvo en control del juego, el ritmo lo estableció el Galaxy.



A pesar de la ausencia del delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, lesionado, desde el primer partido ante los Timbers de Potland, el Galaxy fue mejor equipo que el Dynamo, que siguió con sus carencias en el centro del campo y aunque hizo mejor juego defensivo, al final no pudo, el ya clásico gol que les marcan en los minutos finales.



Quintero, que esta temporada fichó con el Dynamo, tras dejar al Minnesota United, ejecutó con gran maestría un tiro libre directo que sorprendió al arquero del Galaxy, David Bingham, que hizo la estatua.



El delantero colombiano, de pierna derecha le dio un gran efecto al balón para que superara la barrera colocada por el Galaxy, al ponerlo entre las cabezas de dos jugadores, lo que hizo que dejase a Bingham sin capacidad de reacción.



El gol de Quintero parecía que era todo lo que iba a necesitar el resto del camino, y más después de hacer un mejor juego defensivo y tener la muralla en la que Maric convirtió su portería.



Pero de nuevo llegaba la acción aislada de un jugador del Dynamo, esta vez de Figueroa, que iba a costarle el gol que los dejó eliminados del torneo.



Mientras que el Galaxy tampoco cubrió las expectativas de equipo millonario y más después del nuevo "fiasco" que tuvieron con la lesión y el bajo rendimiento de 'Chicharito', que comienza a encender las alarmas dentro del club angelino, como sucedió con su compatriota Giovani dos Santos. / EFE