El Campeonato Brasileño de 2020 se jugará hasta febrero de 2021 sin descanso

El Campeonato Brasileño de 2020 se jugará entre el 9 de agosto próximo y el 24 de febrero de 2021 con 2 jornadas prácticamente todas las semanas y sin descanso ni para las fechas de Navidad, según el calendario divulgado este jueves por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).



La entidad rectora del fútbol brasileño divulgó un nuevo calendario de las 38 jornadas de la Liga en el que intenta compatibilizar todas las competiciones del país, incluyendo la Copa do Brasil y los torneos regionales, y reprogramar las jornadas que dejaron de disputarse entre mayo y julio por la paralización que provocó la pandemia del coronavirus.



El sucesor del Flamengo como nuevo campeón brasileño se conocerá el 24 de febrero, exactamente una semana después de concluido el Carnaval, la principal fiesta brasileña y que por lo general paraliza todo en el país, incluso las competiciones deportivas.



Los jugadores de los 20 clubes que disputan el Campeonato Brasileño de primera división no tendrán descanso ni en las fechas de Navidad ni de Año Nuevo, ya que hay jornadas programadas para los días 26 y 27 de diciembre de 2020 y 2 y 3 de enero de 2021, ni en las de Carnaval.



Los partidos serán disputados inicialmente con los estadios sin público, por lo menos hasta que las autoridades regionales vayan permitiendo el regreso de los hinchas, mientras que los clubes de ciudades en que no haya autorización sanitaria para el reinicio de competiciones deportivas se comprometieron a jugar en otras ciudades.



Según el calendario divulgado, las once jornadas que faltan para conocer los semifinalistas de la Copa do Brasil, el segundo torneo nacional en importancia del país y que enfrenta a los dos mejores de cada estado, se disputarán entre el 26 de agosto y el 10 de febrero en las pocas semanas en que la Liga sólo tendrá partidos los fines de semana.



Los encuentros de ida de las semifinales de la Copa do Brasil quedaron programados para el 23 de diciembre y los de vuelta, para el 30 del mismo mes.



Según la CBF, el Campeonato Brasileño de segunda división será disputado igualmente en 38 jornadas (20 clubes) entre el 8 de agosto y el 30 de enero, cuando se definirán los cuatro clubes que ascienden a la división de honor.



El calendario divulgado por la CBF prácticamente no deja días libres para las competiciones continentales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ni prevé pausas en las fechas FIFA en que serán disputados partidos por las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.



Es decir que el Campeonato Brasileño proseguirá normalmente en las fechas reservadas por la FIFA para eliminatorias mundialistas los días 3 y 8 de septiembre, 8 y 13 de octubre y 12 y 17 de noviembre.



"Este ajuste fue la forma que encontramos para entregar un calendario integralmente y garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los clubes con las empresas que detentan los derechos televisivos, con los patrocinadores y con sus apoyadores", afirmó el presidente de la CBF, Rogerio Caboclo, citado en un comunicado de la entidad.



La primera jornada del Campeonato Brasileño de este año estaba prevista para la primera semana de mayo, pero la pandemia del coronavirus, que ya deja en el país más de 68.000 muertos y más de 1,7 millones de contagiados, obligó a posponer el inicio.



TORNEOS REGIONALES



Desde marzo también están suspendidos los torneos regionales, que tienen un gran arraigo entre los aficionados de cada estado brasileño y se celebran justo antes de la Liga.



No obstante, el estado de Río de Janeiro, el segundo más castigado por la pandemia, permitió en junio la vuelta del Campeonato Carioca, aunque en estadios sin público, bajo una intensa polémica y entre las quejas de algunos de los equipos.



Tras cuatro jornadas disputadas desde la reanudación, el Flamengo y el Fluminense, protagonistas del histórico clásico Fla-Flu, clasificaron para medirse el próximo domingo y el miércoles de la próxima semana en los dos partidos por la final del Campeonato Carioca.



En tanto, el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, anunció esta semana que el campeonato regional en el estado más poblado y rico de Brasil será reanudado el 22 de julio también con los estadios a puerta cerrada. / EFE.