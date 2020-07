La selección brasileña se apoya en los datos para analizar jugadores

Fútbol Internacional

La selección brasileña de fútbol, pentacampeona del mundo, se apoya en los datos y la tecnología para analizar los jugadores que forman cada convocatoria y adecuar su trabajo al que hacen en sus clubes, según explicó en el foro 'WFS Live' el técnico asistente de la 'Canarinha' Matheus Bachi.



"Nosotros no podemos pensar en que contamos con dos o tres años para trabajar con un jugador, sino que tenemos cinco días. Nos tienen que dar una respuesta rápida y como juegan en distintos países es complicado. Los datos nos lo hacen más fácil", explicó Bachi durante una charla en el foro virtual 'WFS Live' organizado por el World Football Summit y el exfutbolista y empresario brasileño Ronaldo Nazario, presidente del Valladolid.



La 'verdeamarelha' se apoya en los datos de empresas como la italiana WyScout, especializada en información sobre fútbol, y utiliza herramientas de análisis como Power Bi, de la estadounidense Microsoft, para analizar el rendimiento de los futbolistas que pueden ser seleccionados.



"Creemos mucho en que tenemos que encontrar una forma de analizar los datos acorde a la forma en la que queremos hacer el fútbol: más vertical, con menos pases, y tenemos que hacer que los datos nos sirvan de acuerdo a como nosotros queremos jugar", explicó Bachi, hijo del seleccionador brasileño Adenor Bachi 'Tite'.



El técnico de la selección brasileña, que compartió esta mesa redonda con el futbolista español Esteban Granero, fundador de la empresa especializada en inteligencia artificial aplicada al deporte Olocip, explicó que esta información también les sirve para cuidar el estado físico de los jugadores durante las concentraciones.



Con ese objetivo piden a los clubes un informe sobre el trabajo que ha realizado cada jugador en su club y adecúan la preparación física con la selección a esos parámetros. "No queremos tener un jugador del Real Madrid, el Barcelona o el Manchester City y devolverlo peor de cómo estaba", comentó.



"Siempre que acaba una fecha FIFA devolvemos a los clubes un análisis de datos de los jugadores con lo que han hecho con nosotros de entrenamiento, recuperación, nutrición, porque no es solo la carga, sino todo lo que hacen los jugadores es de vital importancia para el riesgo de lesión", añadió.



Los jugadores aceptan esta información siempre que se les ofrezca contextualizada con un vídeo o una explicación. "Si solo vas con los datos, que has tenido cinco remates fuera o haces esto mal, no puedes hacerle entender. La contextualización hace que el jugador comprenda que estás intentando ayudarlo", explicó.



Para Bachi el fútbol brasileño está "por detrás de España y otros países de Europa" en el uso de la tecnología aplicada a los datos para mejorar el rendimiento futbolístico, y la labor que está haciendo la selección brasileña está ayudando a combatir el escepticismo de los clubes hacia esta materia.



"Aquí da cierta desconfianza porque supone tener una persona más en el cuerpo técnico, y como nosotros no tenemos tanto tiempo para trabajar eso genera una dificultad, pero creo que esto es el futuro y tenemos que mejorar en ello lo antes posible", concluyó el técnico de la selección brasileña en su intervención en el 'WFS Live'.

