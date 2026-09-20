LaLiga: Grimaldo marca en su primer derbi para el Atlético

El Atlético de Madrid tomó ventaja en el derbi madrileño frente al Real Madrid durante la séptima jornada de LaLiga. El conjunto rojiblanco encontró el camino al gol desde el punto penal al minuto 53 tras una falta en el área del defensa merengue Dean Huijsen que culminó en su expulsión.

La anotación cambió el desarrollo de un partido que hasta este momento había mantenido la tensión propia de uno de los encuentros más esperados del calendario español. Con el marcador a su favor, el Atlético asume el reto de administrar la ventaja que aumenta rápidamente, gracias al segundo gol de los locales al minuto 59 por intermedio de Jonathan David.

Atlético de Madrid - Real Madrid - LaLiga

El gol llega en un momento importante de la segunda mitad y obliga al Real Madrid a adelantar sus líneas para remontar. El entrenador portugués, José Mourinho, ha realizado diversos cambios luego de la expulsión para acomodar al equipo.

Para el Atlético, la ventaja representa la oportunidad de manejar los tiempos de juego y al mismo tiempo, tener más herramientas para aumentar el marcador.

El Real Madrid, por su parte, debe reaccionar lo antes posible después de estos dos golpes que han recibido al inicio del segundo tiempo