El Levante hace sangrar al Atlético de Madrid en el Wanda

Fútbol Español

Miércoles 16| 5:31 pm





Samuel Aldrey

El Atlético de Madrid de Diego Simeone va partido a partido, hemorragia a hemorragia. Heridas por todos lados y el nuevo corte es profundo, directo a una arteria: le ganó el Levante, el colista de la LaLiga, 1 a 0.

En el Wanda Metropolitano se observa cada partido la falta de juego, de ideas, de ataque y de ganas. El Levante con muy poco, solo con su actitud, le pintó un disgusto en la cara de Diego Simeone. El último clasificado, el del sótano, dio una estocada más al último campeón de liga que cada vez ve la Champions más lejos.

Otro desastre colchonero resumido en la frase de Jan Oblak después del partido: "Así no vamos a entrar en Champions".

En la eterna búsqueda de Simeone por hallar un equipo equilibrado Simeone cada vez más empequeñece su propuesta. No importa si se enfrenta al equipo más goleado del torneo o al Real Madrid.

No tuvo grandeza el Atlético para ir a ganar el partido, sí la tuvo un desesperanzado Levante sin nada que perder. Suyo fue el primer tiempo por coraje y fútbol. Bardhi, De Frutos, Roger, Melero y Pepelu, futbolistas que juntos no cobran lo que gana Joao Félix, estuvieron dispuestos a pesar del certificado descenso intentar dar felicidad a sus aficionados.

Todo lo contrario al Atlético; especulador y reservón en su propio estadio. Los hinchas estaban perplejos ante la pasividad del equipo local. Sin ninguna intención de que sus mediocampistas generasen algo de fútbol.

El Levante bombardeó el arco de Oblak que aguantó de todo e incluso sacó un mano a mano providencial. El Atleti aguantaba como un harapo colgado con un solo gancho el viento arrollador del Levante. Aguantó hasta que Melero halló una grieta y pudo reventar a Oblak.

Con una simpleza asombrosa el Levante quebró al Atlético que se diluye de la nada: Bardhi con una enorme dinámica por izquierda envío un centro que recibió De Frutos que lo prolongó hacia la derecha y allí Melero con el arco de frente fusiló a Oblak en su palo más cercano.

Después el segundo tiempo del partido el Atlético lo vivió intentando lograr alguna remonantada mágica, pero no llegó. Frente a la osadía del Levante, el Atlético solo ofreció un par de incursiones de Marcos Llorente, un disparo alto de Lemar y no hubo forma de sacar algo de fútbol a la propuesta soporífera de un entrenador que no encuentra la fórmula para hacer jugar a una plantilla de 646 millones.

El Levante hizo sangrar al Atlético. La imagen de la hemorragia fue Simeone cabizbajo, sin fuerzas, camino a los vestuarios. Una estampa que retrata la catástrofe y la vergüenza del campeón de LaLiga.