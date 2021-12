Joan Laporta se reúne con el agente de Erling Haaland

Redacción Meridiano

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, viajó a Turín, Italia para presenciar la premiación de los Golden Awards 2021. Además, aprovechó para reunirse con Mino Raiola, agente de Erling Haaland, según informó el periodista Fabrizio Romano.

Laporta viajó a Italia para acompañar a Pedri que ganó el Golden Boy 2021 y a Lieke Mertens ganadora del Golden Player Woman, ambos jugadores del conjunto azulgrana.

"El presidente del Barcelona, Joan Laporta, tuvo hoy una reunión con Mino Raiola en Torino. Laporta está en Italia por el Golden Boy de Pedri y se reunió con Raiola en un hotel famoso. La relación es genial desde hace años", escribió Romano. Asimismo señaló que la reunión no fue casualidad y que estaba pautada desde hace una semana.

