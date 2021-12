El técnico venezolano Juan Carlos Socorro enfrenta a la Real Sociedad: tenemos ilusión y ganas

Fútbol Español

Miércoles 1| 2:00 pm





Samuel Aldrey /@SamuelAldrey

Juan Carlos Socorro, ex jugador Vinotinto, (Caracas, 1972) dirige al Club de Fútbol Panadería Pulido de San Mateo que este miércoles 1º de diciembre enfrenta a la Real Sociedad de Imanol Alguacil en la Copa del Rey.

Lo primero que hay que dejar claro es que el Panadería Pulido tiene el nombre de una empresa familiar fundada en 1923, no es un patrocinio, sino que esa es la denominación original del club fundado en 1993. Esta temporada el Panadería Pulido de Juan Carlos milita en la Segunda División de la RFEF y toda la subsistencia del club proviene principalmente de la generación de liquidez de la panedería pastelería de este pueblo grancanario.

Que ganas tenia de ver esta foto, se la merecían chicos y mucho antes. Grande equipo.

VAMOS PULIDO SI SE PUEDE pic.twitter.com/nBNmFYePxF — Juan C. Socorro (@ccsocorro) November 28, 2021

El equipo de Juan Carlos viene de un gran triunfo ante el Antequera (1-2), su primera victoria a domicilio en la competición, un hito histórico para el club después de tres meses sin celebrar una victoria. Así el partido no ha podido llegar en mejor momento y en Meridiano hemos conversado con Juan Carlos previo al encuentro.

Sin palabras... ya tenemos rival en la Copa del Rey,un histórico como es la @RealSociedad 🏆⚽!!!Es un premio al trabajo de todos @p_sanmateo @ y en especial @ccsocorro y los verdaderos artífices de todo esto los jugadores"!!!A disfrutar!!Vamos pulido 🟠🔵 pic.twitter.com/6SFERI5BbB — Iván López (@ivanlm8pf) November 18, 2021

-¿Cómo analiza el partido?

Hay que estar claros, la diferencia es enorme con nosotros. Les podemos ganar en ilusión y ganas, pero hay que tener los pies en el suelo. Es una eliminatoria difícil, pero al final las sorpresas existen.

-Esta sorpresa se puede dar por el formato a partido único de la Copa del Rey, ¿ahí puede estar la posibilidad del batacazo?

Si nos salen bien las cosas en un partido a 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Si no tuviera la ilusión de pasar, no estaría aquí sentado ni podría mirar a los chicos a la cara. Ellos vienen con todo. He mentalizado a los jugadores e intentaremos que nuestras armas se impongan y evitar que a la Real le salga un partido perfecto. Porque de ser así poco tenemos que hacer.

-Entonces, no renuncia a una gesta heroica.

El fútbol da sorpresas y ahí esperamos competir. La realidad es que si presionamos, arriba, nos matan. El fútbol que practicamos es tan dinámico con el de la Real Sociedad, pero todo dependerá de nuestra actitud y la concentración. Las dimensiones en el fútbol donde yo me manejo. Ellos crean espacios entre líneas, interiores por dentro, los laterales más profundos y abiertos. En nuestra categoría predomina la técnica individual que ese juego por dentro y laterales amplios, pero yenemos entusiasmo e ilusión, pero también una mochila de nervios que nos va a pesar. Sería muy grande eliminar a la Real sobre todo para los futbolistas, que muchos van a ir a competir con la ropa de trabajo puesta

Así con ilusión y ganas el CF Panadería Pulido espera ante la Real Sociedad en Copa del Rey obrar un enorme partido. Por ello, se traslada hasta el coliseo del Gran Canaria, con un aforo cuatro veces superior a toda la población de la Vega de San Mateo, de 7.500 habitantes, en el centro de la isla.