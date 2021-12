Sergi Roberto debe operarse y estará 4 meses de baja

Fútbol Español

"El jugador del primer equipo Sergi Roberto será intervenido quirúrgicamente en los próximos días de su lesión en el recto femoral del muslo derecho". Con este anuncio, el FC Barcelona confirmó los peores presagios para el polivalente jugador catalán, que se perderá lo que queda de año y no volverá a jugar a fútbol hasta el 2022. Una pésima noticia para el '20', que lleva más de un mes sin jugar por culpa de estos problemas físicos.

Además, los culés informaron que el de Reus será intervenido en Finlandia por el doctor Lempainen, que ya operó a Ousmane Dembélé de una lesión similar hace un tiempo "Esta intervención correrá a cargo del doctor Lasse Lempainen, bajo la supervisión de los servicios médicos del Club, en Turku (Finlandia). Al finalizar la operación se facilitará un nuevo parte médico", afirmaron los catalanes en su escrito.

Aunque no se sabe a ciencia cierta cuándo podrá regresar a los terrenos de juego, ya que eso depende en parte de cómo salga la intervención, en 'Mundo Deportivo' se atreven a dar un tiempo de baja aproximado. En principio, el catalán no regresará hasta bien entrado el 2022 y podría estar 'KO' unos cuatro meses. Por lo tanto, no volvería a jugar por lo menos hasta finales de marzo o comienzos de abril.

Cabe decir que esto es un faena importante para el canterano, que termina contrato a final de temporada. Si ya parecía complicado que el Barça decidiera ofrecerle un nuevo acuerdo cuando estaba sano, ahora todo se le va a dificultar más. En la entidad no ven a Sergi imprescindible y solo se le renovará en caso de que acepte una reducción salarial importante y Xavi Hernández insista en que lo quiere.