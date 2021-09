Piqué pide un voto de confianza para Umtiti

Fútbol Español

Gerard Piqué fue el primer invitado de la nueva temporada de La Sotana, un programa radiofónico que cuenta con el sarcasmo y la mala baba como sus principales ingredientes. El central catalán habló largo y tendido sobre la actualidad blaugrana y quiso romper una lanza especialmente hacia un compañero que está pasando una situación muy complicada, Samuel Umtiti, ya que la afición le ha dado la espalda, recibiéndole con pitos y abucheos cada vez que aparece.

Umtiti: "Está cumpliendo con todas sus obligaciones. Su actitud es impecable. No se ha perdido nunca un entrenamiento. Otra cosa es quién le firmó el contrato, un presidente que fue votado por los socios ¿Por qué le pitamos? La gente ha de ser más empática. La mayoría de gente están en una empresa desde hace 30 años y no hacen nada".

Messi: "Nos llamó Laporta para informarnos. El club estaba esperando a ver qué pasaba con Leo porque el acuerdo estaba. Los capitanes nos bajamos el sueldo para que se pudieran inscribir los fichajes".

Rebaja salarial: "He renunciado a una parte del sueldo. Se me ha cambiado el fijo y el variable".

Guardiola: "En su última temporada hubo mucha tensión. Creo que Mourinho nos desgastó a todos. Pep exige máximo control en todo. Yo estaba saliendo con Shakira y todo cambió con él. Tuve mucha presión y hasta pensé en irme la temporada 2011/12. Sufrí mucho ese último año con Pep".

Bartomeu: "No estoy capacitado para decir si ha sido el peor presidente de la historia. Todos tenemos la culpa, pero lo cierto es que el club no ha ido por dónde queríamos los culés. Estoy convencido que los próximos cinco o diez años serán muy buenos para el Barça".

Periodistas: "No me molestan, pero al final piensas por qué vas a hacer una entrevista. Cuando eres joven quizás para darte a conocer, pero yo ya no lo necesito. El futbolista siempre va con recelo a una entrevista, pensando a ver qué titular buscan".

Retirada: "Voy temporada a temporada. Siempre pienso que es la última y si luego hay otra, pues perfecto. El día que vea que no le puedo dar más al equipo pues me iré. Siempre he sabido gestionar mi cuerpo. Cuando llegué al Barcelona salía más que el sol y todo el mundo me decía que no llegaría a los 34 como futbolista. "Si la gente supiese un 5% de mi primer año me dirían de todo. También es verdad que ha sido clave para mí la estabilidad emocional".