Courtois: "Ganar la Champions con el Real Madrid está en mi lista de deseos"

Fútbol Español

Lunes 16| 10:41 am





El portero belga Thibaut Courtois mostró su enorme alegría por haber extendido el contrato con el Real Madrid hasta 2026, en un tiempo en el que señaló que "en lo más alto" de su "lista de deseos" tiene apuntado ser campeón de la Liga de Campeones.







"Cómo han pasado los años. Todavía recuerdo la primera vez que entré al estadio Bernabéu. El ambiente en los vestuarios. El sonido de los seguidores animando desde las gradas. Tres años después, me complace anunciar la extensión de mi contrato con el Real Madrid hasta 2026", anunció Courtois en su web.







"Mi familia y amigos me preguntaron recientemente dónde me gustaría jugar en los próximos años. Mi respuesta sigue siendo la misma hoy que cuando era pequeño: Real Madrid. Sumar dos años más con la mejor camiseta del mundo hace que el sueño de la infancia sea aún más dulce. Me encanta formar parte del Real Madrid. Es una bendición ampliar mi familia en casa con una nueva en el campo", añadió.







Para Courtois seguir defendiendo más años al Real Madrid "es un verdadero honor" y siente al club como su "casa", agradecido a los seguidores por el ánimo que le trasladan.







"Estoy agradecido de que me acojan con tanta calidez. Para mí, esta extensión es una recompensa por mis esfuerzos durante el año pasado. Me anima a trabajar aún más duro y a darlo todo por el mejor club del mundo. Durante los próximos cinco años, haré todo lo posible junto con nuestro equipo para ganar nuevos trofeos para los madridistas", marcó.







"Para nadie es un secreto que ganar la Champions con el Real Madrid está en lo más alto de mi lista de deseos. Dejo una promesa, comenzaré cada partido como si hubiera un trofeo en juego. Este club y su afición se lo merecen. Espero un futuro brillante", sentenció.

EFE