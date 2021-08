El Real Madrid emprende acciones legales contra Tebas y el Fondo CVC

Fútbol Español

Martes 10| 8:34 am





El Real Madrid emprenderá acciones legales contra Javier Tebas, presidente de LaLiga; contra Javier de Jaime, responsable del Fondo CVC; y contra el propio Fondo CVC, anunció este martes el club a través de un comunicado.



"La Junta Directiva del Real Madrid C. F ha acordado por unanimidad ejecutar acciones legales tanto civiles como penales contra el presidente de LaLiga, don Javier Tebas Medrano, contra don Javier de Jaime Guijarro responsable del Fondo CVC y contra el propio Fondo CVC Capital Partners SICAV-FIS".



Además, el conjunto presidido por Florentino Pérez, que ya se opuso al acuerdo entre LaLiga y el Fondo CVC, aseguró que también emprenderá acciones legales para "dejar sin efecto" los acuerdos que se puedan alcanzar entre CVC y LaLiga en la próxima asamblea de clubes, que se celebrará el jueves.



"Asimismo la Junta Directiva también ha decidido llevar a cabo las acciones legales de todo tipo que se entiendan oportunas para anular y dejar sin efecto los posibles acuerdos que adopte la Asamblea de LaLiga, a celebrar el próximo 12 de agosto de 2021, respecto al convenio entre LaLiga y el Fondo CVC", añadió el Real Madrid.



El pasado 4 de agosto LaLiga informó del acuerdo con el fondo internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y los clubes que le permitirá "mantener intactas sus competencias deportivas y de organización y de gestión de la comercialización de los derechos audiovisuales".



Dicho acuerdo, que fue ratificado ese mismo día por la Comisión Delegada de LaLiga y por el Comité de Inversiones de CVC, contempla una operación "diseñada para impulsar el crecimiento global de LaLiga y sus clubes, continuando la transformación hacia una compañía global de entretenimiento digital y fortaleciendo la competición y transformando la experiencia de los aficionados", informó entonces LaLiga en un comunicado.



"Los 2.700 millones euros que aportará CVC se concentrarán directamente en un 90% en los clubes, incluyendo también fútbol femenino, fútbol semiprofesional y no profesional de la mano de la Federación Española de Fútbol y en el Consejo Superior de Deportes (más de 100 millones de euros). Se trata, por tanto, de un acuerdo estratégico integrador, equitativo y democrático, que no solo blinda la viabilidad económica de todos los clubes del fútbol español, sino que les abre un nuevo presente y futuro al permitirles avanzar en su desarrollo y transformación una década", añadió el comunicado.



La operación se ejecutará a través de la creación de una nueva sociedad a la que LaLiga aportará todos sus negocios, filiales y joint ventures y en la que CVC tendrá una participación minoritaria del aproximadamente 10% del capital. Adicionalmente CVC aporta fondos a LaLiga a través de una cuenta en participación, "un acuerdo a largo plazo que alinea los intereses de LaLiga, los clubes y CVC". / EFE