Piqué: "Estamos esperando a que Messi firme la renovación y tenerlo con nosotros"

Fútbol Español

Viernes 30| 5:55 pm





EFE.

Gerard Piqué, jugador del Barcelona, habló este viernes sobre la posible renovación de su compañero Leo Messi y mostró su deseo de que el argentino siga perteneciendo a la entidad la próxima campaña.



"Estamos esperando a que firme la renovación y poderlo tener con nosotros. Espero que esté convencido", señaló desde Alemania en una intervención en directo durante la Gala de Campeones de LaLiga que tuvo lugar en Madrid.



Piqué consideró que 'es una gran noticia que la gente vuelva a los estadios' y analizó el pasado curso: "No fue el mejor de los años aunque ganamos la Copa. Pero sin ganar LaLiga o la Champions no consideramos que es un buen año".



"Este vamos con muchas ganas. La liga es para nosotros la base de toda la temporada, si estamos bien en ella en los otros títulos vamos pasando eliminatorias y llegamos a marzo o abril con opciones de ganar", agregó.



En cuanto a la campaña que está a punto de arrancar, apuntó: "Voy con el mismo nivel de ilusión del primer año. Intentar empezar bien, coger buena dinámica. Generalmente cuando ganamos las ligas es porque cogemos buen ritmo y nos vamos, o cogemos puntos de ventaja y mantenemos esto. Intentaremos hacer lo mismo. Que el Real Madrid y el Atlético no molesten, como el año pasado".