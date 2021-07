Ancelotti destaca el compromiso de Carvajal, Nacho, Marcelo, Lucas e Isco

Fútbol Español

Jueves 15| 12:31 pm





El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, destacó el buen nivel que ha encontrado en la plantilla blanca en el inicio de la pretemporada y, especialmente, el "compromiso de jugadores como Carvajal, Nacho, Marcelo, Lucas Vázquez e Isco".



El preparador transalpino inició su segunda etapa como responsable del Real Madrid. Tras los diez primeros días de entrenamientos, en sesiones de doble jornada, Ancelotti hizo una valoración positiva.



"Lo hemos hecho bien en estos diez días. El equipo ha trabajado mucho y hemos combinado el trabajo físico con el técnico y el táctico. Los jugadores lo han hecho bien. Me he encontrado mucha calidad en los jóvenes y mucho compromiso en los veteranos", indicó en la web del Real Madrid el técnico italiano, que destacó la calidad de los jóvenes y la implicación de alguno de los veteranos.



"Me han gustado mucho estas dos cosas: la calidad que tienen los jóvenes, que a muchos no los conocía bien, y sobre todo el compromiso de jugadores como Carvajal, Nacho, Marcelo, Lucas Vázquez e Isco, que lo han ganado todo en estos años y todavía tienen muchas ganas, ilusión y hambre de hacer una temporada importante, como a todos nosotros nos gustaría", manifestó.



El austríaco David Alaba es la única incorporación, hasta el momento, del Real Madrid para la próxima campaña. "Es un jugador completo, que tiene mucha calidad. Es además muy inteligente en la táctica defensiva. En el Bayern le puse como central en los últimos partidos y lo hizo muy bien", comentó.



"Ha jugado como lateral izquierdo con mucha experiencia e inteligencia. Puede jugar en las dos posiciones e incluso ha jugado de mediocentro con la selección de Austria. Es un jugador completo que seguramente lo va a hacer muy bien en esta temporada", aventuró Ancelotti.



El nuevo técnico del Real Madrid recordó lo que significa el club blanco y la necesidad de que el equipo esté a la altura de su historia.



"Tenemos que tener en cuenta la historia de este club. El equipo tiene que jugar bien, mostrando la calidad que tiene en el campo. También tenemos la necesidad de jugar un fútbol enérgico, con intensidad con y sin balón, que es lo que quiere el fútbol de hoy: un ritmo de intensidad con balón y sin él", indicó Ancelotti. EFE