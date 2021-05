Cita en el Sánchez Pizjuán con premios aún por conseguir

Fútbol Español

El Sevilla y el Valencia se citan este miércoles en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la antepenúltima jornada de LaLiga, torneo en el que ambos lo tienen casi todo dicho, con el conjunto andaluz ya clasificado desde hace dos partidos para la próxima edición de la 'Champions' y el levantino, tras un decepcionante curso, con la permanencia virtualmente lograda.



Pese a ello, con nueve puntos en juego, el Sevilla aspira a subir algún escalón desde la cuarta plaza y el Valencia, con Salvador González 'Voro' ahora en el banquillo, a maquillar la temporada metido en una zona alta de la clasificación para acabarla con otras sensaciones.



El conjunto hispalense, después de sumar en LaLiga ocho partidos sin perder, con siete victorias y un empate y veintidós puntos de veinticuatro posibles, se frenó en seco en su ilusión de optar al título al perder hace dos jornadas ante el Athletic Club (0-1) y este domingo no pasar del empate como visitante ante el Real Madrid (2-2).



Las opciones matemáticas aún están vivas pero son remotas y está mucho mas al alcance la lucha por la tercera plaza, y con ella optar a la próxima edición de la Supercopa de España, o igualar o mejorar el récord de puntos logrados en Primera División.



Ahora, los de Julen Lopetegui suman 71 puntos y el tope sevillista en la máxima categoría es de 76, que lo fijó en la temporada 2014-15 con Unai Emery como entrenador.



Para el miércoles, los sevillistas pasaron el trance de Valdebebas sin que ninguno de sus cuatro defensas titulares vieran tarjeta amarilla ya que todos -Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos y Acuña- están apercibidos de sanción, con lo que podrán jugar ante el Valencia.



Lopetegui, que vuelve al banquillo tras cumplir en el estadio Alfredo di Stéfano una sanción de un partido de suspensión, debe hacer recuento del desgaste físico de los suyos, pero en principio podrá formar con un once plagado de los jugadores a los que les ha dado la mayor confianza en este curso.



Pese a ello, el técnico guipuzcoano suele hacer alguna rotación o variante táctica de un partido a otro, aunque eso no lo decidirá hasta el mismo día del partido tras un recuento del estado de sus futbolistas.



El Valencia afronta el encuentro con la tranquilidad de haber sumado tres puntos ante el Valladolid que le dieron la salvación virtual y que volvieron a confirmar la ascendencia sobre el grupo de Voro González y su capacidad para sacar al equipo de apuros como ya ha hecho en otras temporadas.



Con 39 puntos en su casillero, nueve más que los que tienen el Elche, que es penúltimo, y el Huesca, que es antepenúltimo, al Valencia le bastaría con sumar un punto en el Sánchez Pizjuán para que ninguno de los dos le pudiera alcanzar en las dos jornadas que restarán de campeonato aunque también le bastaría con que ninguno de los dos ganara esta jornada.



Como el Elche juega este martes y el Huesca arranca su partido una hora y cuarto antes que el del Valencia, el club de Mestalla podría estar ya matemáticamente salvado en el descanso de su encuentro en Sevilla.



El triunfo logrado ante el Valladolid y el hecho de enfrentarse a un rival aún más ofensivo, podría llevar a Voro a mantener el sistema de cinco defensas que heredó del último partido de Javi Gracia al frente del equipo.



Eso sí, la victoria ante el conjunto pucelano no oculta que fue su rival el que controló el juego especialmente en la primera parte, lo que podría llevar a Voro a reintroducir en el centro del campo del once titular a Uros Racic, cuya suplencia fue la principal sorpresa de su primera alineación.



Lo que parece claro es que dará continuidad a Jasper Cillessen en la portería y a Maxi Gómez, autor del doblete que encarriló la victoria, en la punta del ataque. Tal vez alguno de los tres centrales deje su sitio a Francisco Reis ‘Ferro’, al que probó varias veces en el equipo titular la semana pasada.



A pesar de volver a jugar el próximo domingo, en este caso en Mestalla contra el Eibar, Voro no tiene previsto hacer rotaciones generalizadas en este final de liga.