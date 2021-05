Simeone ultima la preparación para el Camp Nou con todos disponibles

Fútbol Español

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó la preparación de su equipo para la visita al Camp Nou con sus 22 futbolistas disponibles para el decisivo partido contra el Barcelona, incluidos Renan Lodi y José María Giménez, ya superadas sus respectivas molestias musculares.



Tanto el lateral brasileño, baja la última jornada por una lesión muscular, como el central uruguayo, que terminó con molestias el choque del pasado sábado contra el Elche, se entrenaron este viernes por segundo día consecutivo al mismo ritmo del grupo y, salvo contratiempo de última hora, estarán en la convocatoria de Simeone.



El primero apunta al banquillo, mientras que el segundo es la única duda del once titular. Entre él y Felipe Monteiro, su alternativa, se decidirá la plaza de central izquierdo de la alineación inicial que idea Diego Simeone para el Camp Nou.



Es la única posición que queda por definir, según las pruebas de esta semana del técnico argentino, que también recupera para la titularidad a Koke Resurrección, al que dosificó con la suplencia frente al Elche en el estadio Martínez Valero, y que entrará en el once en lugar de Ángel Correa, relegado esta vez al banquillo.



El resto del equipo previsiblemente será el mismo que ganó 0-1 el pasado sábado, con Jan Oblak, en la portería; Kieran Trippier y Mario Hermoso, en los laterales; Stefan Savic, como central derecho; Geoffrey Kondogbia, como medio centro; Thomas Lemar, en el interior izquierdo, con Koke en el derecho; Marcos Llorente y Yannick Carrasco, en los extremos; y Luis Suárez, en la delantera.



Simeone sólo ha dispuesto de todos sus efectivos para armar un once esta temporada en una ocasión, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea (2-0) en Stamford Bridge, además de ahora rumbo a jugarse la Liga en el Camp Nou. La expedición del Atlético viaja esta tarde a Barcelona. EFE