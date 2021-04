Simeone: "Hace bien al fútbol español que cuatro equipos compitan por ganar"

Fútbol Español

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, opinó que la situación del campeonato, con cuatro equipos (Atlético, Real Madrid, Barcelona y Sevilla) compitiendo por ganar el título en una diferencia de tres puntos, es "novedosa" y "le hace bien al fútbol español".



"Es novedoso, y creo que hace bien al fútbol español, no tengo ninguna duda de que la competitividad y la posibilidad de haber equipos compitiendo por ganar lo hace más importante para la competencia nacional. Tanto el Sevilla, el Madrid, nosotros y el Barcelona estamos inmersos en una opción a cuatro, dentro de la cual está claro que el partido a partido toma aún más importancia", reflexionó en la rueda de prensa de la víspera a jugar en Elche.



El Atlético se mantiene al frente de este cuarteto con 73 puntos, gracias a que este jueves el Barça cayó en el Camp Nou en su partido aplazado contra el Granada (1-3).



"Vi el final del partido, normal, con la vista de cualquier entrenador que mira un partido competido como fue, y pensando en lo único que nos importa que es el Elche", zanjó Simeone al ser preguntado hasta en dos ocasiones sobre sus sensaciones al ver ese encuentro, en el que la remontada granadina les mantiene líderes.



Rápidamente, en la misma respuesta, enfocó al Elche. "Es un equipo que está compitiendo muy bien desde la llegada de (Fran) Escribá, que ha cambiado su formato sin perder rasgos de lo que ha tenido anteriormente, y obviamente intentando hacerse fuerte en casa", consideró el entrenador.



"Lo único que me ocupa es el partido de mañana, la energía va volcada a ese lugar, y las palabras no cuentan, cuentan los hechos, y son mañana a partir de las 16.15", añadió a este respecto.



Esa continuidad en el liderato refuerza al entrenador argentino en su intención de pensar "absolutamente en el partido que viene", algo necesario "más que nunca en un final tan apretado con cuatro equipos en el giro de tres puntos", para lo que pidió "confiar en los futbolistas que vienen haciendo una temporada muy buena".



El Atlético llegó a tener una decena de ventaja con sus perseguidores, ¿sería un fracaso no lograr el campeonato? "Soy una persona positiva y no pienso en cosas negativas", regateó Simeone.



En esta jornada, será el primero de los cuatro contendientes en jugar. El sábado se disputará también el Real Madrid-Osasuna (21.00), el domingo será el Valencia-Barcelona (21.00) y para el lunes quedará el Sevilla-Athletic.



"Está claro que cuando te toca jugar segundo y los equipos anteriores han ganado, hay una presión, pero también está si pierden, porque tienes que ganar igual. Es siempre lo mismo, tienes que pensar en lo que tienes que hacer, que es lo único que puedes resolver", reflexionó.



En Elche tendrá que darle la vuelta a una mala dinámica como visitante, ya que solo ha ganado uno de sus últimos seis encuentros fuera del Wanda Metropolitano, el de El Madrigal contra el Villarreal (0-2), el resto han sido dos derrotas (Sevilla y Athletic) y tres empates (Levante, Getafe y Betis).



"Es verdad que los partidos que no nos tocó ganar estuvimos cerca y los competimos más allá de la intermitencia en algunos, caso de Sevilla o Bilbao, y el equipo siempre terminó compitiendo. Mañana tenemos un partido con un equipo que tiene necesidades, será duro, difícil, y tendremos que llevarlo donde creemos que les podemos hacer daño", analizó el entrenador del Atlético.



Preguntado por el desempeño del mexicano Héctor Herrera, con minutos en los últimos seis partidos después de varias lesiones y superar el coronavirus e incluso titular en los últimos cuatro, aunque apunta a la suplencia en Elche, Simeone quiso extender su elogio a toda la plantilla.



"Tanto Héctor como los 19 futbolistas que acompañan al equipo están trabajando con mucha ilusión, mucho entusiasmo, y necesitamos de todos, ya sea 5 minutos ó 93", concluyó. EFE