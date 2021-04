Koeman: "El equipo ha cogido las riendas y está confiado"

Fútbol Español

Miércoles 28| 7:54 am





El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, señaló en la víspera de su asalto al liderato contra el Granada, que "el equipo ha cogido las riendas, está confiado y ha aumentado su efectividad".

Para Koeman, colocarse líder de LaLiga Santander este jueves -lo hará si vence al conjunto andaluz en el Camp Nou- es "un premio" y "una situación inesperada si miras atrás".



"Tenemos una trayectoria de los últimos 17 partidos con 15 victorias. Es algo impresionante. Ha tenido que ser así para poder luchar por el campeonato. Llevamos un tiempo de alta presión en la que no podemos fallar y sabemos que seguramente habrá que ganar todos los partidos si queremos ganar LaLiga", destacó el preparador neerlandés.



Como si fuera el 'Cholo' Simeone, Koeman apuntó que su Barça "ha aprendido a ir partido a partido" y que esa la clave para "poder luchar" por el título: "Todos los equipos se juegan cosas y ya no hay partidos fáciles. Afrontamos el de Granada sabiendo que será difícil y que es el partido más importante; los que vienen después no lo son ahora".



Por eso, el técnico del conjunto azulgrana cree que no es el momento de dosificar a sus titulares ni de pensar en que futbolistas como Lionel Messi o Frenkie de Jong están apercibidos de sanción y, de ver una tarjeta amarilla, tendrían que cumplir un inoportuno partido de sanción.



"Las sanciones son parte del fútbol. Hay que ser listo, y hay jugadas del partido donde no tienes que arriesgar. Pero si hay una jugada en la que tienes que ayudar a tu equipo y te sacan tarjeta, mala suerte, y en el próximo partido juega otro", argumentó.



En este sentido, Koeman recordó que "el partido de dentro de dos semanas (contra el Atlético) no es importante" si su hombres no ganan "los dos próximos", el primero de ellos mañana ante el Granada



Ante los nazaríes, probablemente Antoine Griezmann, autor del doblete contra el Villarreal, vuelva a ser titular.



"Griezmann para mí es un jugador importantísimo. Hemos tenido críticas por la efectividad de nuestros delanteros, entre ellos él, pero me gusta. Es jugador de equipo y siempre trabaja a tope. Ha tenido mala suerte, pero en este momento está con plena confianza", concluyó. EFE