Nacho: "No concibo una vida sin estar en el Real Madrid"

Nacho Fernández cumple diez años desde el debut con el primer equipo madridista, con el deseo de seguir mucho años y acabar siendo jugador de su solo club durante toda su carrera profesional, y aseguró que no concibe su vida "sin estar en el Real Madrid".



El 23 de abril de 2011 se produjo el debut de Nacho en Mestalla, en una goleada del Real Madrid al Valencia (3-6). Desde entonces ha disputado 225 encuentros y en el presente disfruta de uno de sus momentos más dulces, instalado en la titularidad como sustituto del capitán Sergio Ramos.



"No concibo una vida sin estar en este club. Tanto mi familia como yo creemos que el Real Madrid nos lo ha dado todo desde que éramos chiquititos. Cumplir el sueño de poder estar en el primer equipo es algo que siempre había deseado. Ahora que sigo aquí, cumplo mi sueño cada día que pasa y cada partido que juego", dijo a los medios del club blanco.



Nacho guarda muchos recuerdos de su carrera, entre ellos varios del día de su estreno con el primer equipo. "Tengo las botas del día de mi debut y el balón firmado por el entrenador y todos los jugadores, son cosas que tenía que llevarme para guardarlas".



Y recordó lo que vivió en Mestalla. "Ese día estás hecho un flan por los nervios y se te pasan muchas cosas por la cabeza. Recuerdo que quedando quince minutos tenía calambres en las piernas, Mourinho me preguntaba si quería el cambio y yo, lógicamente, no quería salir. Aguanté hasta el final y todo salió bien, con una victoria y un gran partido por mi parte".



De todos sus años en el Real Madrid y los numerosos títulos conquistados, Nacho guarda recuerdos imborrables. Uno de ellos se produjo en la conquista de la décima en Lisboa. "Esa camiseta la veo y se me llenan los ojos de alegría porque es un año muy especial".



"Si hay que quedarse con algún gol del Real Madrid en los últimos años, es el que marca Ramos en ese minuto, porque da la vuelta a todo y cambia el signo de todo lo que vino después". EFE