Zidane: Merecimos la victoria

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que su equipo mereció la victoria en el clásico, lamentó las ocasiones perdonadas para no haber sentenciado antes el encuentro y destacó la capacidad de sufrimiento de sus jugadores.



"Ha sido un partido complicado. La primera parte fue nuestra, sufriendo también ante un muy buen equipo como el Barcelona que te encuentra huecos con su técnica. Pero merecimos la victoria porque hemos tenido muchas ocasiones para meter el tercero y el cuarto", afirmó en rueda de prensa.



"Al final sufrimos porque nos exigió físicamente mucho este partido, como el del Liverpool, pero es normal ante estos equipos", añadió.



El Real Madrid asaltó el liderato provisional de LaLiga Santander y está a un paso de las semifinales de la Liga de Campeones. "Lo que estamos haciendo es muy difícil", resaltó Zidane que destacó la labor de los menos habituales. "También con jugadores que juegan menos que entraron muy bien en los cambios. Era importante ver a los jugadores porque necesitamos a todos y están comprometidos con lo que estamos haciendo. Ha sido un partido trabajado tremendo. Lo mejor es que lo terminamos con tres puntos".



Zidane lamentó el golpe en la rodilla que impidió acabar el partido a Lucas Vázquez y confía en que pueda estar el próximo miércoles ante el Liverpool. "Tiene un golpe muy fuerte y no podía seguir. Odri entró en su sitio y no cambió nada".



Terminó con un mensaje de calma el técnico francés intentando frenar la euforia que provocan los buenos resultados. "Al final tenemos que seguir, no hemos ganado nada. Es un partido, un triunfo que no cambia nada. Estamos en la pelea como los demás".



"Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo, no va a cambiar nada hasta final de temporada. Sabemos que va a ser difícil y vamos a seguir nosotros, sin pensar ni ver lo que se dice fuera", sentenció. EFE