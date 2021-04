Asensio, Marcelo, Vinícius o el Barça... el fútbol se vuelca con Misa

Comentarios machistas hicieron que la jugadora eliminara su publicación en redes sociales / Foto co

Los comentarios machistas que recibió la portera del Real Madrid femenino Misa Rodríguez este martes han recibido una rápida contestación dentro del mundo del fútbol, en el que nombres como Marco Asensio, Vinícius Júnior o Marcelo Vieira, entre muchos otros, han apoyado a la portera blanca con un mensaje claro: "que nada ni nadie te impida decir lo que piensas".



Después de la victoria del Real Madrid ante el Liverpool (3-1), Misa publicó en su cuenta personal de Twitter una fotografía en la que aparecía ella misma celebrando una victoria junto a otra de Asensio tras marcar el segundo tanto al conjunto inglés. Las dos imágenes, tenían un mensaje común: "Misma pasión".



Poco después de subir el tuit, Misa decidió borrarlo por varios comentarios ofensivos y machistas que comenzó a recibir su publicación. Se pudieron leer mensajes ofensivos como "esa quiere parar dos pelotas a la vez", "misma orientación sexual" o "tanta pasión como ganas de empotrárselo".



Esos comentarios que sexualizaban un simple tuit con el que Misa pretendía festejar la victoria del Real Madrid, llevaron a la portera blanca a eliminar la publicación. Sin embargo, en la mañana de este miércoles, se inició una catarata de apoyos en las redes sociales hacia Misa. Y, uno de ellos, fue el protagonista de la fotografía, Marco Asensio, que escribió una frase parecida a la de su compañera:



"Misma pasión. Que nada ni nadie te impida decir lo que piensas", dijo Asensio en su cuenta oficial de Twitter. Después, otros nombres se unieron al jugador blanco. Casi todos, con una misma idea. Unir fotos de sus celebraciones con la que publicó la jugadora del Real Madrid en su mensaje original.



De este modo, Vinícius Júnior colocó una fotografía junto a la de Misa celebrando uno de sus tantos. Igual que Marcelo, Esteban Granero, ex futbolista del Real Madrid ahora en el Marbella, Lucas Vázquez, Casemiro o el Tottenham, que utilizó a Sergio Reguilón y a Lucy Quinn. Y, todos, con el mismo mensaje: "Misma pasión".



Por la tarde se solidarizó el Barcelona, que también publicó un tuit. En su caso, la fotografía fue para el argentino Lionel Messi y para la jugadora Mariona Caldentey, también en pleno momento de éxtasis celebrando goles y victorias.



En el plano internacional, aparte del Tottenham, también apoyó a Misa el Eintracht Frankfurt. André Silva y Laura Freigang protagonizaron las imágenes, que fueron acompañadas casi del mismo mensaje: "Mismo escudo. Misma pasión".



También se unió a la lista la portera costarricense Noelia Bermúdez en nombre de su país. Colocó una imagen suya de celebración junto a otra del guardameta del París Saint-Germain Keylor Navas.



"Me encanta ver el mundo del fútbol volcado contra el machismo. Tolerancia cero con estas cosas. Sueño el día que se logre eliminar por completo", escribió Bermúdez, la última en unirse a una larga nómina de personalidades e instituciones que alzaron la voz para decir "no al machismo". EFE