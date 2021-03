Pellegrini: "La campaña del Betis está de acuerdo con las expectativas"

Fútbol Español

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, ha asegurado que la campaña de su equipo, sexto clasificado tras 27 jornadas, "está de acuerdo con las expectativas" que él tenía el pasado verano y restó importancia al hecho de perder ante los conjuntos que le anteceden en la tabla.



Pellegrini consideró que el equipo está respondiendo a lo esperado, aunque entiende que "quizá sea mejor para los que no lo esperaban o quizá sea peor para los más optimistas".



Al preparador santiaguino no le preocupan los malos resultados del Betis ante los rivales de la parte alta de la tabla, pues "hay muchísimos equipos que ganan al Real Madrid pero luego están en la zona de descenso" y explicó que estas derrotas llegan frente a clubes "que están muy por encima en presupuesto y plantilla".



Respecto a su rival de mañana, el Levante, en la apertura de la vigesimoctava jornada, Pellegrini ha afirmado es "uno de los equipos que mejor juega en esta Liga", ya que practica un fútbol "muy ofensivo".



Con Marc Bartra trabajando a ritmo normal desde la semana pasada, Pellegrini tiene "en condiciones para ser citado" frente al conjunto valenciano a "prácticamente todo el plantel" con la única excepción del centrocampista Víctor Camarasa, que "sigue con su recuperación de su operación de ligamentos".



Por último, el técnico bético explicó que, las negociaciones para la renovación del contrato del defensa argelino Aïsa Mandi, "no dependen sólo de una parte, sino de ambas", aunque le consta que "están conversando hace tiempo", el futbolista "tiene una oferta" y existe "una buena relación con el presidente y el director deportivo" pero aún "no ha tomado una decisión". EFE