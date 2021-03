Zidane: "Hay que creer más"

Fútbol Español

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que la acción sobre Sergio Ramos fue penalti, pero no señaló al colegiado por su decisión con empate, antes de verse obligado a remontar al Elche con problemas "ante equipos que se meten atrás" y contra los que dijo que sus jugadores tienen "que creer más".



"En los diez minutos finales de la primera parte tuvimos ocasiones y al inicio de la segunda, también. Cuando miras las dos jugadas de los goles vemos que cuando metemos ritmo, teniendo paciencia con el balón, hicimos dos muy buenas acciones de gol y hay que creer más. Es más complicado ante dos líneas de cuatro atrás y tenemos que encontrar el hueco, pero sin volvernos locos aunque nos cuesta ante equipos que se meten atrás", analizó Zidane en rueda de prensa.



Zidane defendió su sistema inicial con tres centrales: "Era una opción porque queríamos profundidad con nuestros carrileros".



Aaunque afirmó que la acción de Ramos fue penalti, mantuvo el respeto a las decisiones arbitrales sin entrar a valorar los 21 partidos sin una pena máxima a su favor en Liga.



"No me voy a meter ahí. El árbitro hace su trabajo y nosotros intentamos hacer el nuestro. Vi la jugada. A nosotros nos parece que hay algo pero el árbitro ha decidido otra cosa", dijo.



El técnico madridista se quedó con el resultado por encima de todo, antes de encarar la Liga de Campeones. "Al final ganamos. Lo más importante es creer en lo que hacemos. Los cambios modificaron el partido. Era importante sumar tres puntos y seguir en la pelea", dijo.



"Es verdad que rivales como el Elche, un equipo que defiende muy bien y se ha metido atrás con dos líneas de cuatro trabajando mucho, hace que nos cueste un poco, como a todos los equipos ante rivales que se encierran. Esto no va a cambiar, tenemos que buscar la solución y al final, con paciencia y con ritmo, encontramos el hueco", sentenció. EFE