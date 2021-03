El derbi madrileño deja abierta la Liga

Fútbol Español

La lucha por el título de LaLiga Santander se mantiene abierta gracias al empate en el derbi madrileño en el Wanda Metropolitano, donde el Atlético no supo rematar al Real y lo acabó pagando con unas tablas (1-1) de las que el Barcelona es el que sale mejor parado.



Con un encuentro pendiente -lo jugará el miércoles ante el Athletic-, el equipo del argentino Diego Pablo Simeone lidera la clasificación con tres puntos de ventaja sobre el conjunto del neerlandés Ronald Koeman y de cinco sobre la escuadra del francés Zinedine Zidane, defensora del título. Quedan doce jornadas por delante y aunque la iniciativa atlética es clara, ya lo es menos y aún no hay nada decidido.



El derbi acabó castigando a los dos equipos madrileños, al Atlético por no sentenciar a su eterno rival cuando lo tuvo en su mano y al Real por su mala puesta en escena que le obligó a enmendar tras el descanso para evitar una derrota que le hubiera mandado prácticamente a la lona.



La mejor salida del equipo de Simeone encontró la recompensa en el gol del uruguayo Luis Suárez al cuarto de hora con un magnífico remate ante el meta belga Thibaut Courtois tras un preciso envío del exmadridista Marcos Llorente.



Tuvo ocasiones el Atlético para remachar a un abotargado Real Madrid, que en una de sus escasas aproximaciones al área local reclamó una pena máxima por mano del brasileño Felipe Augusto. El colegiado Alejandro Hernández Hernández, tras revisar el vídeo, no decretó penalti. La polémica estaba servida.



Courtois mantuvo con vida a los blancos. Los rojiblancos, tras malograr sus ocasiones, quisieron jugar con el resultado y lo pagaron caro. A poco del final, una pared entre el brasileño Casemiro y Karim Benzema significó el empate y una cierta revancha para el francés, que antes había dispuesto de una doble ocasión que abortó el meta esloveno Jan Oblak.



El 1-1 impedía al Atlético mantener su ventaja sobre el Barcelona (el sábado había vencido en Pamplona a Osasuna) y dejar k.o. al Real Madrid, para el que tampoco es un buen resultado, pero es un mal menor después de rozar la derrota y puede seguir a la expectativa. El conjunto catalán, a la par que celebraba sus elecciones a la presidencia, contemplaba cómo recortaba dos puntos al líder.



La Real Sociedad, afianzó su candidatura a pugnar por la Champions. Tras la derrota del sábado del Sevilla en Elche, con su triunfo ante el Levante (1-0) se sitúa a tan solo tres puntos del conjunto andaluz, cuarto.



Siete partidos sin perder ha enlazado el cuadro de Imanol Alguacil, que ya no se conforma con consolidar su puesto en zona de Liga Europa. Mikel Merino, ausente en el empate de la pasada jornada en el Alfredo di Stéfano, selló pronto (m.10) el triunfo ante un Levante que acusó el varapalo de la eliminación copera frente al Athletic.



Mikel Oyarzábal tuvo en sus botas ampliar la ventaja a los 22 minutos, pero lanzó quizá el peor penalti de su vida, y más, muchas más, ocasiones claras. Pudo ganar por goleada y al final incluso el Levante casi le arrebata dos puntos en un balón al larguero del normacedonio Enis Bardhi.



El Athletic, verdugo del cuadro levantinista en el torneo del k.o., volvió a salir airoso en los últimos compases. Otra vez fue Álex Berenguer el que con un potente disparo desde dentro del área, decantó a su favor el partido ante el Granada (2-1).



Su gol desniveló el choque que había equilibrado el equipo de Diego Martínez después que Asier Villalibre abriera muy pronto el marcador (m.3). Un penati detenido por el meta portugués Rui Silva a Raúl García (m.71) y una diana de Jorge Molina (m.78) plasmaron la reacción del Granada, pero quedó en nada por el remate de Berenguer.



El Celta del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet se llevó la victoria del campo del colista, el Huesca (3-4) en un partido loco, de alternativas, idas y vueltas.



Santi Mina abrió el fuego para el cuadro vigués; remontó el equipo aragonés con dos dianas seguidas del griego Dimitrios Siovas y Rafa Mir; Manuel Agudo 'Nolito' y Hugo Mallo devolvieron el mando a la escuadra gallega; y aunque David Ferreiro premió el esfuerzo oscense decidió un magnífico disparo de Fran Beltrán desde fuera del área a un cuarto de hora del final.



La victoria instala al Celta en la mitad alta de la tabla y deja al Huesca en una situación complicada, a cuatro puntos de la salvación que marca el Elche. EFE