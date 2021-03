Valencia remontó y golpeó fuerte al Villarreal en el derbi

Fútbol Español

Valencia. El Valencia remontó con un gol en el minuto 86 y otro en el 91 ante el Villarreal (2-1), en un duelo de urgencias para ambos equipos en el que los locales encontraron un bálsamo a sus problemas y los visitantes un castigo severo.



El dominio del Valencia contrastó con el juego del Villarreal, que, sin imponer su ritmo, dispuso de las ocasiones más claras del encuentro.



El Villarreal malogró la posibilidad de una victoria que prácticamente tenía en sus manos y buena culpa de ello la tuvo Jesper Cillessen, el portero del Valencia, que realizó varias paradas de mucho mérito.



Un penalti transformado por Gerard Moreno a cinco minutos del descanso tras una mano de Gayà que revisó el árbitro a instancias del VAR adelantó al Villarreal, pero un penalti de Moi Gómez sobre Maxi Gómez propició el 1-1 transformado por Carlos Soler antes de que un gran zurdazo de Guedes en la prolongación dejara los puntos en Mestalla.



Tras un buen arranque del Villarreal, el Valencia se adueñó pronto del encuentro, aunque sin llegar con claridad a la portería de Asenjo a pesar de protagonizar alguna buena penetración por ambas bandas, sobre todo por la izquierda.



Frente a la mayor presencia de los locales, el Villarreal trataba de proponer un fútbol más elaborado, aunque sin hacerse con el control del partido.



Así, cuando se llevaban 35 minutos de juego casi nada había pasado, puesto que toda la emoción del primer periodo se concentró en los instantes finales a partir de una llegada del Villarreal, que llevaba muchos minutos sin acercarse a Cillessen, en la que Gayá y Paulista evitaron sendos remates el gol cuando el meta local estaba batido.



De inmediato llegó el gol, tras una mano de Gayá en un remate de cabeza. El balón le dio en la parte posterior de un brazo cuando estaba de espaldas. El árbitro revisó la jugada, pitó penalti y Gerard Moreno batió con un disparo raso y colocado la meta local. Poco después Cillessen neutralizó con un pie un disparo de Alcácer.



El partido llegó a su ecuador con mejor juego y pocas ocasiones de los locales, pero con las opciones más claras de gol a favor del conjunto castellonense.



El Villarreal arrancó la segunda parte con Pedraza por Estupiñán y Trigueros por Alcácer frente a un rival que se mostró ofensivo en pos del empate y ante el que el conjunto visitante se mostró sólido en defensa.



La posesión de balón del Valencia no iba acompañada de claridad de cara a puerta y abría posibilidades para que el Villarreal le creara problemas al contragolpe, por lo que el duelo se concretó entre la falta de profundidad local y la poca salida de los visitantes, aunque en el minuto 65 Cillessen volvió a hacer una gran parada en una de las contadas aproximaciones del rival a su portería.



El Valencia intensificó su dominio, envió un balón al larguero y a medida que pasaban los minutos consiguió meter a su rival en su parcela, aunque en cada salida de los visitantes había peligro ante un Cillessen que hizo paradas de mucho mérito.



Muy cerca del final llegó el empate para los locales, que hacía justicia a los merecimientos de ambos equipos, pero en una acción de Guedes, que volvía a jugar tras no contar en los últimos partidos, la balanza se desniveló a favor de los hombres de Javi Gracia.



- Ficha técnica:



2 - Valencia: Cillessen, Thierry, Gabriel Paulista, Hugo Guillamón, Gayá, Wass (Manu Vallejo, m.81), Carlos Soler, Racic (Oliva, m.80), Álex Blanco (Guedes, m.66), Kang In Lee (Gameiro, m.66) y Maxi Gómez (Lato, m.90+3).



1 - Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán (Pedraza, m.46), Chukwueze, Parejo, Capoue (Jaume Costa, m.72), Moi Gómez (Bacca, m.88), Gerard Moreno y Paco Alcácer (Manu Trigueros, m.46).



Goles: 0-1, m.40: Gerard Moreno, de penalti. 1-1, m.86: Soler, de penalti. 2-1, m.91: Guedes.



Árbitro: Estrada Fernández (comité catalán). Amonestó por el Valencia a Racic, Carlos Soler y Gayá, y por el Villarreal a Foyth, Capoue y Albiol.



Incidencias: partido disputado en Mestalla sin público. / EFE