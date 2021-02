La resaca europea del Granada frente a la necesidad ilicitana

Fútbol Español

Sábado 27| 9:20 am





Granada y Elche dirimen este domingo un duelo que llega en plena resaca europea para los granadinos, que, muy mermados por las bajas, quieren reencontrarse con el triunfo tras seis jornadas sin ganar, ante un cuadro ilicitano necesitado y que aspira a ratificar su mejoría desde la llegada del técnico Fran Escribá.



El Granada persigue una victoria que supondría un paso de gigante hacia la permanencia, ya que recibe en el Nuevo Los Cármenes a un equipo que está en zona de descenso después de no haber ganado ninguno de los seis últimos encuentros del campeonato doméstico, en los que ha sumado tres derrotas y tres empates.



El técnico Diego Martínez tendrá que volver a hacer malabarismos para formar un once competitivo, pues tiene multitud de lesionados y varios jugadores más tocados tras el tremendo desgaste de los últimos meses por los muchos encuentros jugados.



La clasificación lograda el jueves en Nápoles para los octavos de final de la Liga Europa, pese a perder por 2-1 ante los italianos, ha supuesto una inmensa alegría, pero también que se agudice la complicada situación de los andaluces en cuanto a número de efectivos.



No podrán jugar por lesión los defensas Joaquín Marín 'Quini', el colombiano Neyder Lozano, Carlos Neva y Germán Sánchez, este último también sancionado tras su expulsión en Huesca; los medios Luis Milla y el francés Maxime Gonalons; ni los atacantes Alberto Soro, el colombiano Luis Suárez y el venezolano Darwin Machís.



A estas nueve ausencias se unen un buen número de jugadores que están recién salidos de lesión o con problemas físicos leves tras el choque ante el Nápoles, todos ellos importantes en el equipo como Jesús Vallejo, Ángel Montoro, Roberto Soldado, el venezolano Yangel Herrera o el brasileño Robert Kenedy.



Diego Martínez esperará hasta los instantes previos al partido para componer un once con los jugadores que mejor estén en el plano físico, tratando de arriesgar lo menos posible con los tocados para evitar aumentar el riesgo de nuevos lesionados.



El Elche, por su parte, afronta con ánimos renovados la visita al Granada tras haber roto ante el Eibar la racha de 16 jornadas sin ganar y haber ofrecido esta semana una buena imagen, pese a la derrota, en su visita en partido aplazado al Barcelona.



El equipo ilicitano afronta un calendario muy exigente en las próximas jornadas, con un doble enfrentamiento ante el Sevilla y una visita al Real Madrid, por lo que necesita recolectar puntos para mantenerse en la lucha por la salvación.



La visita a Granada, donde el Elche nunca ha ganado en Primera, se presenta como una buena ocasión para puntuar por las numerosas bajas del equipo andaluz y la resaca tras su reciente éxito en la competición europea.



El técnico del equipo ilicitano, Fran Escribá, recupera efectivos para este encuentro. El central Diego González y el centrocampista Víctor Rodríguez, bajas en los dos últimos partidos por problemas musculares, ya se han recuperado de sus lesiones y están a disposición del preparador valenciano.



También regresa el mediocentro argentino Iván Marcone, que se perdió por sanción la visita al campo del Barcelona por acumulación de amonestaciones.



La única baja en el Elche es la del extremo Josan Ferrández, quien recayó esta semana de una lesión en el cuádriceps, por lo que Escribá no quiere correr riesgos y probablemente le concederá descanso ante el Granada.



Escribá, como suele ser habitual, no ha dado pistas sobre la alineación, aunque todo apunta a que Marcone recuperará su posición como pivote defensivo en la medular. También es probable el regreso a la titularidad de Fidel Chaves, quien tras mes y medio de lesión ya pudo disfrutar de sus primeros minutos en el Camp Nou.



Otra posición que ofrece dudas es la de pareja de Gonzalo Verdú en el centro de la defensa. Diego González, Josema y Dani Calvo, autor del gol ante el Eibar, aspiran al puesto.

EFE