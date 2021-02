El Atlético busca gol en la estrategia, aún sin Carrasco ni Giménez

Fútbol Español

Sin goles en los últimos dos partidos, algo que no ocurría de forma consecutiva desde el arranque liguero, el Atlético de Madrid enfoca el duelo del domingo contra el Villarreal insistiendo en marcar por la vía de la estrategia, aún sin el belga Yannick Carrasco ni el uruguayo José María Gimenez.



Más de media hora de la sesión matinal de este viernes del conjunto rojiblanco estuvo centrada en la estrategia y el juego aéreo: tanto con ensayos de saques de esquina como en centros laterales, en busca de ese gol que se le negó en la derrota ante el Levante (0-2) y para el que apenas opositó en el duelo de ida de Liga de Campeones contra el Chelsea (0-1) en Bucarest (Rumanía).



No vivía el Atlético dos partidos seguidos sin anotar desde el arranque liguero, cuando a la goleada al Granada (6-1) le sucedieron dos 0-0 consecutivos en Huesca y en casa contra el Villarreal, precisamente su rival del próximo domingo.



Desde entonces, el conjunto rojiblanco solo se ha quedado sin marcar esta temporada en seis partidos de los 32 que lleva entre todas las competiciones: contra el Bayern Múnich (4-0), el Lokomotiv de Moscú (0-0), el Real Madrid (2-0), el Cornellá (1-0) y los dos últimos duelos ya mencionados contra Levante y Chelsea.



Para darle la vuelta a esa racha y no convertirla en la mayor sin marcar de este curso buscará la victoria en el Estadio de La Cerámica, un lugar poco propicio, ya que no gana allí desde abril de 2015. Desde entonces, sus visitas incluyen tres derrotas (1-0, 3-0 y 2-1) y dos empates (1-1 en la 2018-19 y 0-0 la temporada pasada).



Con el mexicano Héctor Herrera y el croata Sime Vrsaljko recuperados para la causa -este último apunta a la titularidad por el carril derecho-, el cuerpo técnico dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone todavía no puede contar ni con Carrasco ni con Giménez.



El belga se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión muscular en la pierna izquierda, mientras que el uruguayo se lesionó el sábado ante el Levante, cuando sufrió una dolencia en la musculatura aductora del muslo izquierdo.



Pendiente de ellos, el conjunto rojiblanco tendrá este sábado por la tarde su última sesión antes de viajar a Villarreal, donde necesita gol y un buen resultado para recuperarse de esta mala racha, una reacción imprescindible de cara al derbi del sábado 7 en el Wanda Metropolitano, que será un duelo por la Liga.

