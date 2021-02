Borja Iglesias da el triunfo al Betis con un penalti en el tramo final

Fútbol Español

Viernes 19| 8:48 pm





Sevilla. Borja Iglesias dio la victoria al Betis al transformar un penalti en el tramo final de un partido que se le puso muy complicado y que pudo encarrilar antes con otro lanzamiento desde los once metros ejecutado por Sergio Canales y que paró el portero del Getafe David Soria, quien no pudo conseguir pese a su gran actuación que su equipo se llevara al menos un punto del Benito Villamarín (1-0).



El conjunto verdiblanco, con esta nueva victoria, duerme en puestos europeos, mientras que el Getafe sigue en su mala racha y acumula seis partidos sin ganar y 539 minutos sin marcar, con lo que se queda muy cerca de los puestos de descenso.



No llegó el equipo madrileño en su mejor momento al estadio verdiblanco, con su entrenador, José Bordalás, sin poder estar en el banquillo al estar sancionado y con 24 puntos, a tres del descenso, tras una racha de cinco partidos consecutivos sin puntuar y siendo el menos realizador de la categoría.



El técnico alicantino, para revertir la situación, dispuso en sobre el terreno a un bloque lleno de pesos pesados, entre los que se encontraba el camerunés Allan Nyom, el uruguayo Mauro Arrambarri, Marc Cucurella, Ángel Rodríguez o el togolés Djené Dakonam, quien volvió al once tras dos partidos de sanción tras el pisotón que le dio al argentino del Sevilla Lucas Ocampos.



Los dos refuerzos invernales, el extremo japonés Take Kubo y el mediapunta catalán Carlos Aleñá, se quedaron en el banquillo a la espera de su oportunidad en un equipo que, de entraba, se preveía mas físico.



Antes ellos, un Betis en una situación muy diferente después de que su entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, haya encontrado la línea de juego en este inicio de 2021 y se haya metido en plena pelea por los puestos que da derecho a disputar un torneo continental.



El preparador de la formación sevillana, salvo la ausencias obligadas por lesión, como la del central Victor Ruiz, quiso dar continuidad al equipo que le ha dado buenos resultados en las últimas fechas y que en la anterior jornada ganó en Villarreal (1-2), con lo que dos recuperados, el delantero centro Borja Iglesias y el mediapunta mexicano Diego Lainez, empezaron de suplente.



No tardó el Betis en mostrar sus intenciones y en un error del uruguayo Erick Cabaco bien pudo costarle un gol al Getafe, pero Loren Morón, tras irse del meta David Soria, no encontró el ángulo suficiente para introducir el balón en la portería rival.



También pronto se encontró el conjunto local con un problema inesperado, cuando uno de sus hombres fundamentales, el mediapunta internacional francés Nabil Fekir, se dolió del muslo derecho y a los trece minutos tuvo que dejarle el sitio a Cristian Tello.



Esa circunstancia no pareció desconcentrar al Betis, que mantuvo la iniciativa y el control del balón ante un Getafe un tanto impreciso en la defensa y al que le costó acercarse a la portería que defendió Joel Robles pero que, pese a ello, logró que pasaran los minutos sin que el rival le pusiera en grandes apuros e irse al descanso con el 0-0.



Como en la primera parte, los locales tuvieron en la segunda muy pronto la posibilidad de abrir el marcador, pero la conexión entre Sergio Canales y Tello no la culminó Loren, quien no llegó por poco a un balón cuando ya estaba batido el exsevillista David Soria.



Canales tuvo otra a la que respondió Soria en un partido en el que el Getafe presionó ahora mucho mas adelantado y en el que en Betis tuvo la posibilidad de encontrar espacios para replicar y más con el ingreso al campo de Borja Iglesias y Joaquín Sánchez.



El uruguayo Mauro Arrambarri gozó a los 72 minutos de la mejor hasta el momento para el Getafe, pero el balón se le fue cruzado, y poco después el Betis desperdició un penalti del marroquí Sofian Chakla a Borja Iglesias.



La pena máxima la lanzó Canales y la detuvo David Soria, quien en el minuto 83 vio como otra vez Sofian Chakla le hizo otro penalti a Borja Iglesias y esta vez el delantero gallego fue el que lo tiró y lo marcó, con lo que sumó su cuarto tanto en LaLiga y su sexto de la temporada con los dos que logró en la Copa.



- Ficha técnica:



1 - Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado (William Carvalho, m.79); Aitor Ruibal (Joaquín, m.63), Canales, Nabil Fekir (Tello, m.13) (Juanmi, m.79); y Loren (Borja Iglesias, m.63).



0 - Getafe: David Soria; Djené, Sofian Chakla, Cabaco, Olivera; Nyom (Takre Kubo, m.81), 'Cucho' Hernández (Mata, m.88), Arambarri, Maksimovic (Enes Ünai, m.88), Cucurella; y Ángel Rodríguez (Aleñá, m.67).



Gol: 1-0, M.84: Borja Iglesias, de penalti.



Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité Catalán). Expulso al exjugador bético Fernando, ahora asistente de Pellegrini (m.73) y también al local William Carvalho, quien vio dos amarillas, en los minutos 91 y 94. Además, amonestó a los visitantes Cabaco (m.38), Arambarri (m.45), Nyom (m.80) y Sofian Chakla (m.83) y a los locales Canales (m.62), Guido Rodríguez (m.66) y Guardado (m.70).



Incidencias: Partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Benito Villamarín. Sin público debido a los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus. Antes de encuentro se guardó un minuto de silencio por reciente fallecimiento de Enrique Pérez Pachín, jugador del Betis en la temporada 1968-69. EFE