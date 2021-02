Las 5 claves de la jornada española

Fútbol Español

1. Marcos Llorente tira del líder



El impacto de la decisión de Diego Simeone sobre la posición en la que debía jugar Marcos Llorente, solo podía imaginarla el técnico argentino. El Atlético de Madrid se reencontró con el triunfo en la complicada visita al Granada para mandar un mensaje a sus perseguidores. Las fuerzas no flaquean; la confianza tampoco. Porque al frente tiene un futbolista al que le sobra fe, desborda físico y le ha añadido nuevos registros en un salto de calidad que se convierte en argumento firme que hace crecer el favoritismo atlético en LaLiga Santander. Marcó Marcos en una acción que comienza a registrar y creó, a base de poderío y pelea, el segundo para que Correa se aliase con la fortuna. Así también se ganan Ligas. Con disparos que no iban a puerta y se envenenan cuando toca en un rival. Para ello hay que intentarlo y el Atlético había merecido, sobradamente, los tres puntos para que nadie le asocie la palabra duda a su firme caminar al título.



2. Messi afina con la 'Champions' en el objetivo



El astro argentino se divierte jugando al fútbol y mejora a cada uno de sus compañeros en un momento trascendental de la temporada. Asoma su gran reto, la Liga de Campeones, y antes de encarar la eliminatoria ante el París Saint Germain, en la que el Barcelona partía de víctima y sumando su racha victoriosa en LaLiga Santander más la lesión del brasileño Neymar, ha variado el panorama, Messi se dio un festín ante el Alavés. Cinco jornadas ligueras consecutivas marcando. Ocho goles, tres dobletes. El último espectacular con disparos desde fuera del área y encontrando nuevas parejas de baile. Francisco Trincao es su último socio del gol a falta de Ansu Fati. Siete jornadas con victorias consecutivas en la competición doméstica expresan la recuperación futbolística de un equipo al que febrero marcará el camino.



3. El Real Madrid logra el equilibrio



Regresa la calma a la casa blanca con su tercer triunfo consecutivo en Liga, repitiendo la autoridad mostrada ante el Getafe contra un Valencia inofensivo. Aumenta su autoridad en los partidos el equipo de Zinedine Zidane con dos jugadores al mando, Toni Kroos y Luka Modric, que son la clave de todo lo que pueda pasar esta temporada. Ejercen el liderazgo que se traslada a Karim Benzema en la responsabilidad del gol. El francés tiene una influencia vital en el regreso de la efectividad, trascendental para el camino que toma cada partido del Real Madrid. Cuando la exhibe, como ante el equipo de Javi Gracia, en la primera mitad queda todo visto para sentencia. En el equilibrio en el que se asienta el equipo blanco, con dos porterías a cero consecutivas, hay un punto negro. La plaga de las lesiones no tiene fin y Dani Carvajal volvió a caer 25 minutos después de su reaparición. Zidane no encuentra razones, más allá del calendario, pero algo falla en la preparación física del equipo.



4. Bordalás contra el mundo



"Creo que lo que hay alrededor mío es una falta de respeto tremenda y lo que pido es respeto por parte de todos, jugadores, árbitros... Es un sinsentido". Son palabras de José Bordalás tras protagonizar un incidente que le costó una nueva expulsión. Había visto como el balón salía por su banda y para evitar que la Real Sociedad perdiera tiempo, se metió dentro del campo y quitó el balón a la carrera de un rival. Carlos Fernández se lo reprochó de malas maneras y tras lo vivido con Julen Lopetegui, al técnico le faltó tiempo para encararse trasladando la frustración de la mala situación de su equipo. El Getafe no se parece al equipo de autor que tanto trabajó Bordalás. Ha perdido en el camino sus señas de identidad, posiblemente condicionado por la fama de juego duro. Y lo que es peor, ha perdido el gol. En los tres últimos partidos no ha realizado ni un solo disparo a la portería rival y así es imposible frenar un desplome que ya cuestiona al técnico.



5. La Cerámica deja de ser inexpugnable



El Wanda Metropolitano se queda como el único estadio de LaLiga Santander que no ha sido asaltado por ningún rival. El último fortín que le hacía sombra era el estadio de La Cerámica y lo conquistó un Real Betis que lanza su candidatura europea con un triunfo de prestigio ante el Villarreal. La eliminación copera dejó huella y en Liga los de Unai Emery llevan cinco jornadas sin ganar. Tras cuatro empates llegó la primera derrota de local y el fin de su imbatibilidad en su estadio. Fue una de las sorpresas de la jornada junto al triunfo de Osasuna en el estadio de un Levante que acusó el desgaste de las semifinales de la Copa del Rey. EFE