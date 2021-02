La eficiencia de Llorente

Fútbol Español

"Este chico no juega de medio centro, tiene que jugar más adelante", se decía Diego Simeone cuando Marcos Llorente aún no era lo que es hoy; un futbolista que tiene tanta eficacia como un delantero, asiste más que nadie en esta temporada de LaLiga Santander, promedia una cantidad de regates con éxito cercana a extremos o medias puntas y recupera como un medio centro.



La diversidad de recursos, demarcaciones y prestaciones del jugador ofrecen al Atlético de Madrid un centrocampista total, tan preparado físicamente para el despliegue más exigente, tan veloz como cualquiera, tan implicado en la recuperación como el que más y, a la vez, tan vertical, tan resolutivo y tan determinante en ataque, con sus desmarques de ruptura, su desborde y su pegada ofensiva.



Hace justo un año, por la derecha, marcó su primer gol con el Atlético, el 14 de febrero de 2020. Doce meses después, ha logrado doce más, entre los otros cuatro que firmó en el tramo final del pasado ejercicio y los ocho con los que impacta de nuevo en esta temporada; siete en LaLiga Santander y uno en la Liga de Campeones.



En la visita a Granada surgió como carrilero derecho y decidió como interior: marcó un gol, con un zurdazo desde fuera del área ajustado al palo -una de sus especialidades como goleador-, e hizo la jugada del otro, transformado por Ángel Correa en el 1-2 con el que su equipo reaccionó al empate del pasado lunes contra el Celta con la mejor forma de todas, una victoria reconfortante, que lo mantiene inalterable e inalcanzable en el liderato de la tabla.



Hay 28 futbolistas con cinco o más goles en esta edición de LaLiga Santander. De todos ellos, nada más uno, otro centrocampista, Sergio Canales (Betis), rebasa la efectividad por tiro de Marcos Llorente, con 0,50 tantos por disparo por los 0,39 del madrileño, y nada más otro la iguala: Roger Martí, delantero del Levante.



MÁS EFICAZ QUE LUIS SUÁREZ



También es el mejor en ese sentido en el Atlético. Ni siquiera el imponente Luis Suárez (0,36) iguala el porcentaje de acierto del '14'. Sólo él le supera en cantidad de goles entre sus compañeros, con 16 dianas por los siete suyos que superan al resto. A Joao Félix, Ángel Correa, Saúl Ñíguez, Yannick Carrasco, Thomas Lemar...



Tampoco alcanzan su promedio de gol por tiro en este ejercicio liguero Lionel Messi (0,18), Youssef En-Nesyri (0,33), Gerard Moreno (0,28), José Luis Morales (0,36), Karim Benzema (0,21), Mikel Oyarzabal (0,30), Iago Aspas (0,31), Alexander Isak (0,24), Antoine Griezmann (0,14), Álvaro Negredo (0,18), Rafa Mir (0,12), Carlos Soler (0,38), Roberto Soldado (0,38), Joselu (0,13), Kike García (0,14), Ángel Rodríguez (0,26), Luis Suárez (0,18), Ante Budimir (0,26), Cristian Portugués, 'Portu' (0,33), Maxi Gómez (0,20), Paco Alcácer (0,28), Brais Méndez (20) y Santi Mina (0,28).



Y nadie ha dado tantas asistencias en esta temporada en LaLiga Santander, siete, según las estadísticas oficiales de la competición, ya por delante de Ángel Correa, Iago Aspas, Jorge de Frutos y Antoine Griezmann, con seis. En ese sentido, Llorente ha ofrecido cinco goles a sus compañeros en las últimas seis jornadas.



Sus duelos con éxito en defensa se agrandan a 88, sus recuperaciones de balón están en el centenar y sus regates con éxito son 19 (24 ha hecho Joao Félix) en sus partidos de este curso en LaLiga Santander, de los que fue titular en 17 y jugó 13 completos con la polivalencia que le da la conjunción de sus características.



"MARCOS HACÍA GOLES EN TODOS LOS ENTRENAMIENTOS"



Llegó de medio centro defensivo, el puesto por el que circuló su etapa en el Real Madrid y por la que aterrizó en el Atlético; se descubrió primero como extremo derecho, por su energía, por su capacidad para el giro y la conducción y por su velocidad; después como delantero, por su pegada, y hoy es un interior dentro del 5-3-2 que propone Simeone que aporta a su equipo virtudes de cada puesto.



"Nosotros, como entrenadores, creo que muchas veces los títulos son maravillosos porque te llenan de emoción y de gloria, pero, cuando uno trabaja con un futbolista y ve su crecimiento, como muchos de los que han pasado con nosotros y lo ve reflejado en Marcos, te despierta más alegría y más entusiasmo por seguir avanzando en esta profesión, que nos da la posibilidad de intentarlo cuando vemos a un futbolista que tiene condiciones para hacer algo diferente a los que se había propuesto hasta ese momento. Nos pasó con Griezmann, Lucas, Koke, Saúl... Y ahora con Marcos", valoró el técnico argentino tras el triunfo frente al Granada del sábado.



"¿Por qué pasa? Porque los futbolistas quieren y tienen la ilusión de no bajar nunca los brazos. Buscaría imágenes de Marcos entrenando cuando ni siquiera iba convocado (a finales de septiembre de 2019 se quedó dos veces fuera por decisión técnica) que hacía goles todos los entrenamientos y yo decía 'este chico no juega de medio centro, tiene que jugar más adelante'", prosiguió Simeone.



Y añadió: "Bromeábamos 'lo vamos a poner de delantero' hasta que nos animamos. Lo pusimos un poquito más adelante y ahora estamos regulando un poco más la posición, que creo que es la de interior. Es en la que se empieza a sentir más a gusto". EFE