Jordi Cruyff cree que su padre votaría a Joan Laporta

Jordi Cruyff, hijo de Johan Cruyff y que podría formar parte del proyecto deportivo de Víctor Font como director deportivo del FC Barcelona, considera, sin embargo, que su padre votaría a otro de los candidatos: Joan Laporta.



Así lo comentó en unas declaraciones a la Cadena Ser. Jordi Cruyff, actual entrenador del Shenzhen FC chino, opinó, además, que considera que el expresidente es el favorito para ganar las elecciones.



"¿A quién votaría mi padre? Creo que la respuesta es muy clara: Joan Laporta. Tengo bastante claro que votaría a Laporta. Siempre, además, no solo ahora, también antes y el día de mañana. ¿Favoritismo de Laporta a las elecciones? El Barça y el aficionado necesita estar orgulloso, sentirse temido", dijo.



Recordó Jordi Cruyff que exjugadores y jugadores de la entidad azulgrana "todos hablan bien de Laporta" y considera que "eso no es fácil".



"El propio Xavi -que también está en la órbita deportiva de Víctor Font- dijo que Laporta había sido el mejor presidente que había tenido. El barcelonismo tiene ganas de volver a la época buena", indicó el entrenador del Shenzen chino, quien cree que "la gente tiene ganas de volver a sentir esas sensaciones del pasado".



En cuanto a Leo Messi y la posibilidad de que firme por el PSG francés, Jordi Cruyff no lo descarta "tratándose del jugador que es" y viendo que no hace tanto "(los parisinos) trajeron el talón (bancario) más grande del fútbol jamás visto por Neymar", todo es posible.



"Veo que hay un poco de pique entre los dos equipos por Messi y es normal que haya interés. Las declaraciones forman parte del juego y quizás por el añadido de ser el rival en la Champions ese ruido no hace mucha gracia”, insistió. EFE