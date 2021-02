Simeone: Los contagios no están solo en el Atlético, están en la sociedad

Fútbol Español

Lunes 8| 7:09 pm





Madrid. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, advirtió este lunes que "los contagios" por la Covid-19 no están "sólo" en su equipo, "están en la sociedad", remarcó que "todos" quieren e intentan cuidarse y desveló que la sesión de vídeo con sus jugadores para el partido contra el Celta la hizo este lunes a través de la plataforma de vídeo-llamadas 'Zoom'.



"Estamos en un momento de la sociedad y el mundo muy difícil, muy complejo, con muchas complicaciones. Todos queremos cuidarnos, intentamos cuidarnos, pero los contagios no están solo en el Atlético de Madrid, están en la sociedad. Claro que no es bueno, estamos preparados para cuando nos toque porque tenemos futbolistas que pueden jugar y aprovechar la oportunidad, esperar que ya se recuperen los chicos y tengamos lo más rápido posible a todo el grupo encaminado para seguir compitiendo", expuso.



A las bajas por ese motivo de Joao Félix, Moussa Dembélé y Mario Hermoso se sumaron este mismo lunes Héctor Herrera y Thomas Lemar, con la consecuente suspensión del entrenamiento matutino y de la concentración para el encuentro prevista a mediodía, a la espera de conocer los resultados de los nuevos PCR a la plantilla.



"Preparamos el partido con mucho entusiasmo y mucha ilusión, hicimos un 'zoom' para preparar el partido con el vídeo clásico que tenemos al mediodía previo a almorzar y nos juntamos a las siete y cuarto, siete y veinte de la tarde. Por lo que he visto en el campo, con la reacción del segundo tiempo, competir cómo se compitió y futbolistas que se van integrando en lo que necesita el equipo, me voy más allá del punto con muchas cosas positivas", valoró. EFE