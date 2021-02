Pellegrini advierte que Athletic "viene de derrotar a Madrid y a Barcelona"

Fútbol Español

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Betis, ha expresado su "ilusión de poder seguir en la Copa del Rey", cuyos cuartos de final disputa mañana su equipo ante el Athletic, aunque recordó que el rival "viene de derrotar al Real Madrid y al Barcelona" en la Supercopa.



Pellegrini no ha escondido que "es un partido muy importante el de mañana", por lo que ha "concentrado" a su plantel para "intentar conseguir" la clasificación algo que "sería ideal", aunque insistió en que habrá "enfrente un rival muy difícil", por lo que pidió a sus jugadores tener "la mente ambiciosa para estar luchando finales".



El técnico bético aseguró que el hecho de que "el Sevilla esté en semifinales no tiene ninguna relación ni ninguna presión" para el Betis, que está centrado en su "propia ambición" y en un Athletic cuyo nuevo entrenador, Marcelino García Toral, ha "conseguido siempre darle un sello a sus equipos".



Manuel Pellegrini anunció que el centrocampista argentino Guido Rodríguez "está en condiciones de entrar en la lista de citados e irá convocado", al contrario que el portero chileno Claudio Bravo, quien "ha hecho parte del entrenamiento con el grupo" pero aún deberá "esperar alrededor de una semana" para reaparecer.



El técnico santiaguino alabó al mediapunta francés Yassin Fekir, ascendido anteayer al primer equipo desde el filial, porque "siempre ha estado entrenando" a sus órdenes "pero ahora tiene la posibilidad de jugar, ya que antes no tenía ficha. Es un centrocampista técnicamente muy bueno y con capacidad de creación".



Por último, Pellegrini no se queja por el resultado del mercado invernal, ya que él advirtió en diciembre "que el Betis no iba a traer a nadie" pero está "conforme con la plantilla".



"Como técnico, uno siempre quiere traer a los mejores jugadores pero hay una realidad económica en el club. Salió Sanabria, que debilitó un poco al equipo, pero ha subido Yassin Fekir para reforzar en el centro del campo", dijo. EFE