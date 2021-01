Zidane, pendiente de Ramos y Carvajal para buscar la reacción

Fútbol Español

Jueves 21| 2:56 pm





Madrid. Zinedine Zidane ya piensa en como dar con la tecla para una reacción inmediata en LaLiga Santander, en el encuentro que disputa el Real Madrid el sábado ante un Alavés necesitado en Mendizorroza, al que acude pendiente de la evolución de su defensa, con el capitán Sergio Ramos arrastrando molestias de rodilla y Dani Carvajal musculares.



Son las dos dudas que debe despejar Zidane el viernes, sintiendo la obligación de ganar y poner fin a una crisis de resultados que han costado dos competiciones en una semana. La situación en LaLiga Santander, a cuatro puntos del Atlético de Madrid que podrían ser diez si el líder no falla en sus dos partidos aplazados, no permite más despistes y el objetivo marcado por el técnico francés a sus jugadores es el de enlazar varios triunfos para cambiar el rumbo.



Después del debut de Andriy Lunin con el Real Madrid, convirtiéndose en el primer jugador ucraniano que debuta en la historia del club madridista, el belga Thibaut Courtois recuperará su puesto en la portería.



En defensa todo está pendiente de la evolución de Carvajal, que se probó este jueves con el grupo completando una parte de la sesión. Con Nacho Fernández confinado a la espera de resultados de los test tras contacto con una persona cercana que dio positivo en coronavirus, todo apunta a que si no llega a tiempo Carvajal sería Lucas Vázquez el que jugase de lateral.



La buena noticia para Zidane es la recuperación del francés Raphael Varane del golpe que le hizo ser sustituido en el descanso de las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic Club. Descansó en Copa del Rey y está en perfectas condiciones para volver al centro de la defensa, donde está duda de Ramos.



Si el capitán, como todo hace indicar, no se recupera de las molestias en su rodilla izquierda, el brasileño Militao seguiría de central tras marcar el único tanto copero antes de la eliminación ante el Alcoyano. No juega en Liga desde el 31 de octubre. Al lateral izquierdo regresará Ferland Mendy tras dejar su puesto a Marcelo en Copa.



No hay descanso para el brasileño Casemiro, que jugó en Copa y seguirá al mando en Mendizorroza con el regreso de sus escuderos Luka Modric, descansado esta semana, y Toni Kroos. Mientras que el tridente ofensivo todo apunta a la presencia de Marco Asensio en banda derecha, el belga Eden Hazard con la obligación de comenzar a aportar desde la banda izquierda y Karim Benzema en punta. EFE