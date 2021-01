Simeone: "Dembélé está muy avanzado"

Fútbol Español

Lunes 11| 2:18 pm





La negociación entre el Atlético de Madrid y el Olympique Lyon para la cesión de Moussa Dembélé está tan cerca de completarse que hasta Diego Simeone, el entrenador rojiblanco, desveló este lunes que la situación está "muy avanzada", aunque "todavía no está confirmada" la llegada del futbolista francés al equipo.



No es nada habitual que el técnico argentino hable de ninguna negociación ni de ningún futurible jugador del Atlético hasta que el fichaje o el anuncio oficial es un hecho. Este lunes, en la rueda de prensa de la víspera del duelo con el Sevilla, sí lo hizo: "Todavía no está confirmado. Sí está muy avanzada toda la situación".



"Ya cuando Dembélé esté, si está con nosotros, opinaré en consecuencia", añadió Simeone, cuyo equipo ya ultima la cesión del delantero francés de 24 años hasta el final de la temporada. EFE