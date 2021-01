Simeone: En época de mercado siempre alguien puede salir, hasta el último día"

Fútbol Español

Martes 5| 8:57 am





El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró que en época de mercado de fichajes, abierto este lunes 4 de enero, "siempre alguien puede salir, porque hasta el último día todo puede suceder".



Al ser preguntado por la posibilidad de que recale en el Atlético el delantero brasileño de la Real Sociedad Willian José, el técnico argentino se refirió como suele hacer a que no comenta los nombres de los posibles fichajes que se asocian el club rojiblanco, pero sorprendió incidiendo en la posibilidad de que se produzcan salidas.



"Como siempre, en época de mercado abierto no hablo ni de los que pueden salir, porque siempre alguien puede salir, porque hasta el último día todo puede suceder, ni tampoco hablamos de los que no están", manifestó.



Simeone reiteró que el equipo, primero en LaLiga Santander con dos puntos sobre el Real Madrid y con dos partidos jugados menos que su rival, está "compitiendo muy bien" y eso es fruto de la competitividad dentro de la plantilla.



"Hoy el equipo está compitiendo muy bien, hay mucha competencia interna que genera competir mejor hacia afuera, y lo que tenemos que potenciar es eso, que la competencia interna crezca", agregó. EFE