Ter Stegen: "Ganar este tipo de partidos hacen que se decidan ligas"

El cancerbero de F.C. Barcelona, Marc André Ter Stegen, destacó tras el triunfo de su equipo en el campo del Huesca (0-1) que ganar este tipo de partidos sirve para decidir ligas.



"Son tres puntos súper importantes para empezar bien el año aunque ha sido un triunfo muy sufrido porque no hemos sido capaces de cerrar el partido con un segundo gol", ha analizado.



"Nos pasó en la primera parte y también en la segunda en que no hemos sabido cerrar el partido. Tenemos que mejorar eso. Aparte creo que hemos jugado muy concentrados, sobre todo los primeros 35 minutos en los que el equipo me gustó mucho", ha resaltado.



El meta alemán ha insistido en que tenían que haber cerrado el partido porque había sido un encuentro "muy sufrido" y en el que hacía "mucho frío".



Preguntado por si el Barça tiene opciones de ganar la Liga ante el empuje que están demostrando el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ha indicado que si son capaces de seguir ganando partidos fuera tendrán oportunidades de lograrlo.



Sin embargo, ha explicado que el pensamiento de la plantilla no es pensar a largo plazo sino en recuperar la mejor versión del equipo y ganar el siguiente partido.EFE