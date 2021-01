Estadio "amigo" para el líder

Fútbol Español

El Atlético de Madrid, flamante líder de LaLiga con un 'colchón' de dos puntos sobre el Real Madrid y un par de partidos menos, defenderá su posición ante el Alavés en Mendizorroza, un estadio en el que no pierde desde hace 18 años y en el que espera sumar tres puntos para mantener el liderato.

La victoria frente al Getafe (1-0) de la pasada jornada y el pinchazo del Real Madrid en Elche (1-1) despejó la primera plaza rojiblanca, que acabó 2020 a lo grande, como líder indiscutible y con Diego Simeone festejando su partido oficial 500 con tres puntos más en el bolsillo.

El Alavés, que desde 2002 ha perdido todos sus partidos ante el Atlético en Mendizorroza, vive inmerso en la pelea por alejarse de los puestos de descenso y deberá enfrentarse a una máquina de generar victorias. El Atlético acumula diez de las últimas once posibles y sólo el Real Madrid fue capaz de tumbar a un grupo que, pese a la salida de Diego Costa, cuenta con un goleador infalible: el uruguayo Luis Suárez.

En total, con el tanto que hizo al Getafe, suma ocho tantos en LaLiga y es fundamental en un equipo que quiere inaugurar el año tal y como terminó 2020: con otros tres puntos que le mantengan firme en la primera plaza.

Su perseguidor, el Real Madrid, deberá recuperarse de la decepción de Elche, donde dio por cerrada una racha de cinco victorias consecutivas en Liga. Sin jugar mal, pero sin el acierto de anteriores jornadas, los hombres de Zidane se distanciaron a dos puntos del Atlético que podrían ser ocho si su rival gana los partidos que tiene pendientes.

Para volver a la senda de la victoria tendrá que hacer frente al Celta, el tercer equipo de LaLiga que presenta mejor racha. Desde que el argentino Eduardo Coudet accedió al banquillo celeste, ha ganado casi todo. Sólo un empate en el Coliseum ante el Getafe frenó a un equipo que después de acumular cinco victorias en seis partidos ha salido del descenso para pelear por Europa.

Zidane podría hacer cambios para no volver a las andadas de los pinchazos y nombres como Ferland Mendy podrían regresar al once para sacrificar a Marcelo Vieira, que no estuvo muy atinado en Elche. Otros como Hazard, que ya contó con minutos después de su lesión, tendrá su oportunidad en algún momento del duelo. El resto de la alineación será prácticamente la misma.

El tercero de la tabla, la Real Sociedad, recibirá a Osasuna aliviado después de ganar al Athletic 0-1 con un tanto de Portu que rompió una racha de seis encuentros sin ganar. Imanol Alguacil, prácticamente recién renovado, pudo por fin reconducir a su equipo para abandonar una mala racha que empezaba a ser peligrosa.

Ante el cuadro navarro, inmerso en la pelea por no descender, seguirá sin poder contar con nombres como David Silva o Aritz Elustondo, muy importantes en el primer tramo exitoso del curso en el que la Real marcó el paso de LaLiga.

El Barcelona se encomendará a Lionel Messi para recuperarse del último tropiezo en el Camp Nou frente al Eibar (1-1). Sin el argentino por unos problemas en un tobillo, el conjunto azulgrana volvió a mostrar su peor versión de un curso a todas luces errático. El Huesca, colista de Primera División, peleará por su segunda victoria de la temporada.

Otro equipo de capa caída, el Villarreal, recibirá al Levante, envalentonado tras su victoria por 4-3 al Betis. Los hombres de Unai Emery sólo han ganado uno de cinco encuentros y necesitan recuperar la mejor versión de hombres como Gerard Moreno, que ha bajado sus cifras tras marcar en uno de los seis últimos duelos. Emery, con una buena lista de bajas (Alcácer, Coquelin, Alberto Moreno, Iborra, Mario y Foyth), deberá crear un once ganador para no caer de Europa.

En el estadio Benito Villamarín, el derbi sevillano se presenta algo descafeinado por la ausencia de público que siempre da mucho sabor a un Betis-Sevilla y por la irregularidad de los hombres de Manuel Pellegrini, una montaña rusa de resultados desde que comenzó la temporada.

El Sevilla saldrá a defender su cuarta plaza e intentará encadenar su tercera victoria seguida, mientras que el Betis aún se lame las heridas de su última caída, 4-3 contra el Levante. Pellegrini, de nuevo, tendrá que lidiar con un buen número de ausencias (William Carvahlho, Camarasa, Tellos, Alex Moreno y Bartra). El portero Claudio Bravo, es duda.

El duelo por el descenso lo protagonizarán Getafe y Valladolid, separados sólo por dos puntos. El cuadro pucelano, en la última posición para bajar a Segunda División, tendrá que pelear con la rabia de los hombres de José Bordalás, que volvieron a perder ante el Atlético para sumar más datos terribles a la estadística con los rojiblancos en la última década: 34 goles en contra y ninguno a favor.

Por Europa seguirá peleando el Granada, que quiere alargar su histórico 2020 con más buenas noticias sobre el terreno de juego. Después de la victoria "in extremis" al Valencia con un tanto del incombustible Jorge Molina, visitará al Eibar, necesitado de puntos para salir de la zona peligrosa después de sumar una sola victoria en cinco encuentros.

Y los dos históricos en capa caída este curso, el Athletic y el Valencia, recibirán al Elche y al Cádiz, respectivamente, con el objetivo de iniciar el año con una victoria que marque el pistoletazo de salida hacia una regularidad de buenos resultados inexistente en los últimos tiempos. Más cerca del descenso que de Europa, sobre todo el Valencia, empatado a puntos con el Valladolid, no pueden fallar si quieren dar credibilidad a proyectos muy dudosos hasta el momento.

EFE