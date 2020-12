Muñoz: "Hablaría mal de nosotros si no pensáramos que podemos ganar al Madrid"

Fútbol Español

El segundo entrenador del Elche CF, Jesús Muñoz, afirmó este martes que su equipo, a pesar de la diferencia clasificatoria, de dinámicas y presupuesto, está convencido de que puede vencer este miércoles al Real Madrid, si bien reconoció la dificultad de la empresa.



“Hablaría mal de nosotros como deportistas y como equipo si pensáramos que no podemos ganarle al Madrid”, dijo el entrenador, quien admitió que, pese a la gran trayectoria del rival en el último mes ve a sus jugadores “convencidos de que podemos ganar”.



“No sería el primer partido que pierden. Pensamos que los tres puntos se pueden quedar en Elche y con esa mentalidad vamos a salir”, explicó el conquense, quien dirigirá al equipo por el positivo por coronavirus de Jorge Almirón, primer entrenador.



Muñoz dijo que le gustaría ver un Elche “más protagonista” con el balón que en los últimos partidos y no dio pistas sobre la posible alineación, si bien reconoció que Diego Rodríguez y Nuke Mfulu tienen complicado formar parte de la citación por problemas físicos.



El técnico garantizó que el Elche tiene un “plan B” para salir de la presión de los rivales y confió en que el equipo sea “inteligente” para “hacer daño al rival sin hacernos tanto a nosotros”.



El preparador restó importancia a su presencia en el banquillo ante un rival como el Madrid y se negó a especular con los posibles puntos débiles del rival “porque sería muy osado por mi parte”.



“Es un equipo grandioso que ha perdido puntos y por qué no aquí puede perder más. Estamos convencidos de que les podemos ganar, pero sabemos que es complicado. Hay que doblar su intensidad, entrega y sacrificio”, insistió.



Por último, Muñoz tampoco valoró la posible presencia en la alineación del Madrid de jugadores como Luka Modric o Eden Hazard.



“Para nosotros no cambia nada. Los once que salgan con ese escudo son grandiosos jugadores de talla mundial, aunque es cierto que cada uno le da sus matices”, concluyó. EFE