Claudio Bravo, baja en el Betis por un "problema muscular en el gemelo"

Fútbol Español

Sábado 19| 10:15 am





El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis español, informó este sábado de que su compatriota y portero titular Claudio Bravo "es baja para el partido de mañana" en Granada debido a "un problema muscular en el gemelo", la tercera lesión que sufre desde septiembre.



Pellegrini, en su comparecencia de prensa previa al choque, aseguró que la dolencia "no es muy grave pero no le permite estar en este partido" e ignora "cuál será su tiempo de recuperación", aunque no podrá medirse en Los Cármenes a un Granada que "tiene una mecánica de juego muy definida", por lo que el Betis deberá "adaptar algunas circunstancias en relación al rival".



"No pensamos en la debilidad física del Granada por que haya jugado más partidos que nosotros, ya que los resultados provienen de lo que uno pueda mejorar a su propio equipo. Mantenemos la convicción en lo que hacemos, en exigir a los jugadores un patrón de juego sin perder la confianza", añadió el técnico santiaguino.



Manuel Pellegrini recordó que "todavía quedan muchísimos partidos", aunque "ya hay un tercio de Liga jugada".



El entrenador del Betis subrayó la importancia del partido a ser otro de los "rivales que están por arriba en la tabla" y por eso espera que los futbolistas comiencen a dar "el máximo rendimiento. Todos los jugadores tienen sus limitaciones y por eso para rendir deben trabajar muy fuerte".



El técnico, por otra parte, se felicitó por haber jugado el jueves un partido de Copa con público, ya que "el estadio cambia", pues sin aficionados "el fútbol pierde emoción, entrega. Ahí se ve la importancia de los hinchas", además de que consideró "una cosa difícil de entender" que haya espectadores "en una competición y no en otra". EFE