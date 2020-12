Vinícius, casi descartado para viajar a Eibar por una indisposición estomacal

Fútbol Español

Vinícius Júnior, futbolista brasileño del Real Madrid, está casi descartado para enfrentarse al Eibar por culpa de una indisposición estomacal que le apartará de la convocatoria de su entrenador, Zinedine Zidane.



Vinícius, titular en los últimos cuatro partidos oficiales, no participó en los minutos iniciales del entrenamiento previo al choque ante el Eibar. Después, Zidane, en rueda de prensa, confirmó que no podrá contar con su jugador.



"No creo que esté, porque está mal, creo que es una gastroenteritis. No está cómodo. Vamos a ver cómo evoluciona hoy", dijo Zidane.



Su sustituto en el once podría ser Marco Asensio o el brasileño Rodrygo Goes, dos opciones que siempre ha empleado Zidane en los tres últimos encuentros para sacar del campo a Vinícius en la segunda parte de los choques que ganó el Real Madrid al Athletic, al Atlético de Madrid y al Borussia Mönchengladbach. EFE