Carrasco: "Estamos preparados para competir cada tres días"

Viernes 18| 12:56 pm





El extremo belga del Atlético de Madrid Yannick Carrasco aseguró que el equipo está "preparado para competir cada tres días" como los que separarán sus dos próximos compromisos ligueros, este sábado contra el Elche y el martes contra la Real Sociedad, con la que comparten el liderato de LaLiga Santander.



"El equipo está muy bien físicamente, preparados para competir cada tres días. Va a se una temporada muy larga porque no vamos a tener vacaciones ni descanso, pero tenemos un plantel amplio para rotar y estar frescos cada tres días", aseguró el jugador en un vídeo ofrecido por el Atlético.



El primero de esos compromisos será mañana en el Wanda Metropolitano contra el Elche (14.00 horas, -1 GMT) donde el Atlético defenderá el liderato.



"Va a ser un partido muy difícil. Vamos partido a partido, este fin de semana va a ser un partido complicado pero hemos trabajado bien para llegar de la mejor manera e intentar ganar", opinó Carrasco.



El extremo belga, que en los últimos encuentros ha ejercido como carrilero, defendiendo y atacando por la banda izquierda dentro del nuevo esquema empleado por el entrenador argentino Diego Pablo Simeone, fue elegido como mejor jugador de noviembre por la votación de los aficionados en un premio que otorga la marca cervecera Mahou.



"Me encuentro bien, para todos es importante que el equipo vaya bien, porque si el equipo no está en un buen momento es difícil estar bien como jugador individualmente. Intento dar lo máximo y seguir esta buena etapa (...). Lo más importante es conseguir muchas victorias para llegar lo más lejos posible en cada competición", añadió Carrasco. EFE