Giménez vuelve a entrenar en solitario justo antes de recibir al Elche

El defensor uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez, ausente de los últimos tres partidos oficiales por una lesión muscular, volvió a ejercitarse sobre el césped en solitario este viernes, a un día de que el conjunto rojiblanco se enfrente al Elche en el Wanda Metropolitano.



No parece que el central charrúa llegue a tiempo para el partido de este sábado a las 14.00 horas (-1 GMT) en el coliseo madrileño, pero ese avance en su lesión le podría acercar al duelo por el liderato de la competición del martes en el Reale Arena contra la Real Sociedad.



Quien sí estará disponible para el encuentro del sábado será el delantero Diego Costa, que repitió presencia en el entrenamiento grupal tras la del jueves y parece que tiene el permiso médico, después de que una trombosis venosa en la pierna derecha le obligara a perderse los últimos seis duelos oficiales.



"Ayer entrenó con el grupo, hizo 20 minutos de fútbol y lo vi bastante bien, así que mañana volverá a estar con nosotros", explicó el entrenador argentino Diego Pablo Simeone.



No podrá contar el técnico rojiblanco con el portero croata Ivo Grbic, que esta mañana conoció su positivo por coronavirus, por lo que ha quedado en aislamiento en su domicilio, aunque no tiene síntomas.



Debido a ese positivo, el Atlético tuvo que alterar buena parte del trabajo previsto, por lo que los futbolistas realizaron los estiramientos espaciados y los ejercicios con balón fueron también con distancia. Además, los medios de comunicación no pudieron acceder a los primeros 15 minutos por el protocolo sanitario.



"Hemos trabajado en consecuencia de lo que podíamos hacer, buscando la actividad que se necesitaba para el día de hoy. Jugamos mañana a las 2 así que tampoco el entrenamiento iba a ser muy largo, buscamos no alterar lo previsto", detalló tras el entrenamiento Simeone, en rueda de prensa por videoconferencia.



Además de Grbic, también es baja segura el mexicano Héctor Herrera por una lesión muscular, mientras que en el caso de Giménez habrá que ver si el cuerpo técnico rojiblanco decide que entre en la lista de convocados o prefiere esperar para asegurar su recuperación completa. EFE