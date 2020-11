Atlético Madrid femenino se trabó contra Sporting con Deyna en cancha

Fútbol Español

MADRID. El Atlético de Madrid cedió este domingo un empate sin goles en casa ante el hasta ahora colista Sporting Huelva en la sexta jornada de la Primera Iberdrola, marcada por el aplazamiento de cuatro partidos a causa de positivos en varios equipos.

Pese a la igualada, las colchoneras, que dominarion claramente el choque pero sin puntería, lideran provisionalmente la clasificación con 14 puntos, uno más que el Granadilla Tenerife, vencedor 1-2 ante la Real Sociedad, y con dos de ventaja sobre el Barcelona, aunque las azulgrana han jugado dos partidos menos.

Así, en esta sexta jornada no se han disputado el Rayo Vallecano-Betis, Levante-Barcelona, Espanyol-Athletic y Madrid CFF-Logroño.

El último encuentro de esta diezmada fecha ha concluido ya avanzada la prolongación con victoria 1-2 del Sevilla en el campo del Deportivo Abanca, que sigue todavía sin puntuar. El gol de Raquel Pinel en el minuto 95 deshizo el empate.

El miércoles primer clásico Barcelona-Atlético

Si no hay incidencias, el próximo miércoles a las 19 horas está previsto el primer duelo de la temporada entre los dos grandes del fútbol femenino entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en el feudo culé.

El Granadilla Tenerife mantiene su buen tono después de encadenar su cuarta victoria consecutiva a domiclio hoy ante la Real Sociedad 1-2, con lo que el equipo canario se sitúa momentáneamente segundo. Auque el cuadro donostiarra se adelantó en el 56 con un gol en propia puerta de Natalia Ramos, las visitantes remontaron en los últimos minutos por medio de la estadounidense Clare Pleuler (82) y la montenegrina Allegra Poljak (86).

Tercer triunfo consecutivo del Real Madrid femenino que, tras debutar en la categoría con un severa derrota ante el campeón Barcelona, ha ido enderezando el rumbo y hoy se impuso 1-3 en Eibar. La sueca Kosovare Asllani, al convertir dos penaltis al comienzo de la segunda parte, y Marta Cardona (m. 78) neutralizaron el de la local sudafricana Thembi Kgatlana (m. 65). De esta forma, las merenengues son quintas en la tabla.

La goleada de esta jornada la protagonizó el viernes el Valencia, que le endosó un 5-0 al Santa Teresa. Los goles se los repartieron Cristina Cubedo, Marta Carro, la finlandesa Ilna Salmi y doblete para rematar de Candela Andújar. / EFE

Nota del Editor: Deyna Castellanos jugó los 90 minutos en el Atlético de Madrid vs. Sporting Huelva; Gabriela García hizo lo propio en el duelo del Deportivo Abanca contra Sevilla, mientras que Michelle Romero y Lourdes Moreno vieron el juego desde el banquillo. No fueron convocadas ni Yerliane Moreno ni Nayluisa Cáceres en el Tenerife, vs. Real Sociedad y Oriana Altuve no jugó por la suspensión del cotejo del Betis frente al Rayo Vallecano.