Zidane: Ramos es nuestro capitán, nuestro líder y claro que lo queremos para siempre

Madrid. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, mandó un mensaje de tranquilidad al madridismo sobre la situación de Sergio Ramos, que sigue sin renovar su contrato y en dos meses podría negociar con cualquier club para irse libre, y aseguró que no tiene "ninguna duda" de que el capitán "se va a quedar".



"Ramos es nuestro capitán, nuestro líder y claro que lo queremos para siempre. Además es lo que está haciendo, demostrando que siempre quiere y no tengo ninguna duda de que se va a quedar y que va a seguir haciendo historia", manifestó en rueda de prensa.



El capitán marcó ante el Inter de Milán con un cabezazo su tanto cien con el Real Madrid. "Cien goles nada más y nada menos", destacó Zidane. "Sabemos el jugador que es y me alegro por lo que está haciendo. Hoy también ha sido importante con su gol".



Eden Hazard fue sustituido con un fuerte golpe en el tobillo pero Zidane tranquilizó al ser el izquierdo, y no el derecho operado que le condicionó la pasada temporada con muchos meses de baja.



"Es un golpe fuerte pero es la otra pierna, creo que no hay será relevante. Tanto Eden como Marco sabemos que están en un momento en el que tienen que trabajar porque llevan mucho tiempo fuera. Hay que ir poco a poco, lo están haciendo bien, todos estamos mejorando y hay que seguir así", afirmó.

En su análisis del partido resaltó Zidane la capacidad de sufrimiento de sus jugadores y la buena participación de los brasileños Vinicius y Rodrygo saliendo desde el banquillo.



"Lo que estamos haciendo es como equipo, en Champions hay que sufrir como hicimos y al final conseguimos tres puntos importantes. Empezamos muy bien, metimos dos goles, presionamos arriba pero nos metieron el 2-1 muy rápido y la segunda parte hemos tenido más dificultades. Me alegro por los jugadores, por el esfuerzo, han luchado hasta el final y merecemos la victoria", opinó.



"La jugada del tercer gol ha sido muy buena con Vini y Rodrygo pero es de todos. Había que sumar los tres puntos y con la aportación de los dos en un gol muy bonito, ganamos. Hay que estar contentos por ellos y por todos", sentenció. / EFE