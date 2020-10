Llorente: "Simeone cree en nosotros, nosotros en él"

Fútbol Español

El centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente, autor del primer gol en la victoria de su equipo ante el Real Betis (2-0), destacó tras el triunfo que su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone "cree" en ellos y ellos también en el técnico, por lo que tienen "una unión muy fuerte".



"Él cree en nosotros, nosotros en él y en nosotros mismos, entre todos hacemos una unión muy fuerte donde tenemos plena confianza uno por el otro. Hoy hemos reflejado ese trabajo, esa confianza y nos hemos llevado esa victoria que hacía falta", señaló Llorente a 'Movistar +' tras el partido.



Llorente se expresó así al ser preguntado por las declaraciones previas al encuentro de su entrenador, que dijo que confía "absolutamente" en su equipo pese a la dura derrota sufrida ante el Bayern Múnich alemán (4-0) en la Liga de Campeones.



El madrileño abrió el camino del triunfo con su gol nada más arrancar la segunda mitad, en un partido en el que jugó como delantero, la posición en la que se ha destacado desde el final del curso pasado pese a haber sido fichado como mediocentro.

"Siempre que entro al campo me siento feliz, me siento contento, intento dar al cien por cien aunque no sea mi posición habitual, intento hacer un buen partido. Ni a veces eres tan malo, ni veces como hoy eres tan bueno. Hoy he tenido la suerte de ayudar y nos vamos felices", consideró.



Llorente admitió que durante la primera parte el Betis les puso "las cosas muy difíciles", aunque en ella tuvieron "ocasiones claras". "En la segunda parte hemos salido con la misma intención, la misma dinámica, hemos tenido la suerte de hacer el gol nada más empezar, ellos tenían que ir al ataque, han aparecido espacios y hemos tenido más ocasiones", agregó.



Con el triunfo de hoy, el Atlético consigue su mejor racha sin perder en Liga de su historia: 21 encuentros, y sigue siendo el único equipo invicto del campeonato. "Nuestro objetivo es ir partido a partido, compitiendo, dejarnos los menos puntos posibles, lo estamos consiguiendo y ojalá siga la racha", añadió Llorente. EFE.