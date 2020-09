Simeone: "Claro que pueden jugar juntos Suárez y Costa"

Fútbol Español

Martes 29| 8:29 am





Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, tiene "claro que pueden jugar juntos" Luis Suárez y Diego Costa, abogó indirectamente por la continuidad en el club del hispano-brasileño, remarcó que "el mejor estilo del mundo es ganar partidos" y respondió con "silencio" a una pregunta sobre el VAR.



Tres días después del 6-1 al Granada, al Atlético le aguarda ya el Huesca, este miércoles en El Alcoraz, con la duda en el once de quién comenzará como delantero titular: Luis Suárez o Diego Costa. "Pueden empezar también juntos. O Costa o Suárez de inicio. En los 90 minutos me imagino que jugarán juntos o separados", alimentó la incógnita el técnico argentino en la rueda de prensa telemática.



"Diego es diferente a Luis. Es mucho más de movimientos hacia los costados, mucho más de estirar al equipo, con muchos más desmarques sobre los espacios. Y lo que hemos visto y vemos siempre de Suárez, con movimientos más cortos, diagonales más cortas sobre el área, con mucha presencia en la zona de gol y sobre todo con un juego asociativo de espaldas que permite al equipo llegar con más gente ofensivamente", analizó, antes de insistir y expresar una certeza.



"Claro que pueden jugar juntos, seguro. Veremos en qué momento y en qué situación. Lo importante es que los dos nos den todo el juego que tienen. Tanto Diego con su personalidad y Luis con su jerarquía son importantísimos para nosotros", proclamó Simeone, que aprovechó una pregunta sobre unas declaraciones a la 'Cope' del presidente Enrique Cerezo, que calificó de indispensable a Costa, para suscribir su posible continuidad: "A mí me enseñaron que cuando habla el presidente todos detrás de él. Arriba con lo que comentó".



En el caso de salir Diego Costa, Edinson Cavani surge como una posibilidad que asoma como refuerzo. No habló ni desveló nada sobre el atacante uruguayo, sin equipo en la actualidad. Lo esquivó: "Lo que nos importa son los futbolistas que tenemos que nos pueden llevar a los objetivos que nos trazamos todos los años".



Entre ellos ya está Luis Suárez. "Un jugador de su jerarquía y con la historia que trae ha venido con una humildad absoluta y con ganas de empezar a mostrar desde el campo lo importante que puede ser para el equipo, primero, y consecuentemente en el día a día para el grupo", expresó el técnico.



"EL MEJOR ESTILO DEL MUNDO ES GANAR"



Después del 6-1 al Granada, Simeone no se detiene "en los halagos" e insiste en el "partido a partido", mientras enfoca al Huesca este miércoles: "Es un rival que hizo muy buenos partidos sobre todo con el Villarreal (1-1) y con el Valencia (1-1). Será un partido difícil, en un campo donde ellos necesitan hacerse fuertes. Tiene un estilo de juego muy dinámico, con mucha personalidad y sobre todo con mucha claridad de lo que quieren de su juego".



¿Y cuál es el estilo que él se propone para su Atlético esta temporada? "Que gane partidos. Es el estilo mejor del mundo. No hay otro estilo mejor que ganar partidos. ¿Cómo? Como sea, ganar", respondió el preparador argentino, que incidió en la idea en Huesca de "intentar hacer un juego similar" al del domingo con el Granada.



En ese sentido, Simeone rebobinó hasta el tramo final de la pasada campaña, después del parón por la COVID-19, para explicar también este presente: "Se hizo una muy buena etapa, porque mejoramos en los entrenamientos, mejoramos en la seguridad para presionar arriba, tuvimos mucha más cantidad de goles, nos hicieron muchos más penales, presentamos posibilidades de hacer daño en todos los partidos y estamos manteniendo esa línea de trabajo".



"Ojalá que podamos sostenerla. Y para sostenerla hace falta decisión, primero, de parte nuestra y después de los que la tienen que ejecutar, que son los futbolistas y que son los que transmiten claramente lo que el equipo quiere", abundó el técnico, que intenta entrenar los penaltis, siendo "un momento único que se enfrenta el portero con el pateador y la decisión es o gol o está todo mal".



Mientras, Simeone no dijo nada del VAR. "Entiendo tu pregunta y entender mi silencio, porque hay que ser muy respetuoso a todo lo que suceda. Si antes no opinaba, imagínate ahora", dijo Simeone. Manuel Pellegrini, su homólogo en el Betis, podría ser sancionado por unas declaraciones sobre el vídeo-arbitraje el pasado sábado. / EFE