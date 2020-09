Giménez, tras su positivo en COVID-19: Estoy bien, solo perdí sabor y olfato

Fútbol Español

Martes 22| 12:42 pm





El defensor uruguayo del Atlético de Madrid José María Giménez, que se encuentra en aislamiento después de haber dado positivo en las pruebas de la COVID-19, aseguró que se encuentra bien y que solo tiene "el síntoma" de la pérdida "del sabor y del olfato".



"En el día de ayer me hicieron el test y di positivo en el COVID-19. Estoy bien, me encuentro bien de salud, simplemente tengo el síntoma del sabor y del olfato, pero estoy perfectamente", explicó el defensor charrúa en un vídeo colgado en su perfil oficial de la red social Instagram.



Giménez agradeció los mensajes de apoyo y de ánimo y pidió a sus seguidores que cuidaran su salud.



"Agradecer a todos los mensajes que me han mandado de apoyo y de ánimo, decirles que nos cuidemos entre todos. Yo era de esas personas que pensaba que jamás lo iba a agarrar y ahora estoy aislado, cumpliendo los protocolos para volver más fuerte que nunca", añadió el defensor charrúa.

El Atlético de Madrid, que debuta en LaLiga Santander el próximo domingo contra el Granada en el Wanda Metropolitano, suspendió el entrenamiento de esta mañana mientras se aclararan los resultados de las pruebas PCR del lunes, y anunció que esta tarde los futbolistas disponibles se entrenarán de forma individual, como indica el protocolo sanitario de LaLiga. EFE