Messi: Cuando les dije que me podía ir, todos se pusieron a llorar

Leo Messi por fin dio la cara luego de comunicarle al Barcelona sus intenciones de marcharse, en una entrevista dónde el argentino soltó todo lo que ha vivido desde dicha noticia, además de confirmar que se quedará al menos otra temporada en el club azulgrana.

Messi aseguró que uno de los momentos más complicados que vivió fue cuando le dijo a su familia que se podía ir del Barcelona, conversación que, según el mismo futbolista, terminó con muchas lágrimas “Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando”.

El todavía 10 del Barcelona aseguró que lo que más le dolió fue comprobar que sus hijos no querían marcharse del Barcelona, debido a que se negaban a cambiar de colegio o de amigos. “Mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions. La puedes ganar o perder, porque es muy difícil, pero hay que competir. Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso hizo me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo”, comentó Leo.

“Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba...”, recalcó Leo en la entrevista a Goal.

El argentino comentó sobre la como lo vivieron sus hijos: “Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía “no nos vayamos”, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”.